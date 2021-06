Dove vedere Austria-Macedonia in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 13-6-2021

Dove vedere Austria-Macedonia, prima giornata del Gruppo C di Euro 2021, domenica 13 giugno alle 18:00. La partita Austria-Macedonia sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Partiranno come le due grandi sfavorite del Gruppo C, Austria e Macedonia, ma la partita che inaugurerà il cammino delle due selezioni potrebbe rilanciare le ambizioni di due Nazionali che, dal punto di vista emotivo, arrivano con grande foga a queste fasi finali degli Europei.

La nazionale austriaca sta cercando di massimizzare quel che rimane di una generazione che è stata, comunque, fruttuosa per far conoscere il calcio biancorosso nel mondo e i “testimonial” più importanti non possono che essere David Alaba, Marcel Sabitzer e Marko Arnautovic.

La squadra di Foda arriva al debutto ad Euro2021 rispettando le previsioni di un secondo posto nel girone di qualificazione che vedeva nettamente favorita la Polonia, conquistatrice del primo posto, e che ha visto gli austriaci imporsi come seconda forza a discapito proprio della Macedonia.

Le due selezioni, infatti, si rivedranno per scherzo del destino dopo aver condiviso ambizioni e speranze nello stesso girone di qualificazione (il Gruppo G) e anche nei confronti diretti, l’Austria ha imposto la maggior qualità tecnica, però sarà totalmente sbagliato sottovalutare la Macedonia.

Pandev e compagni giocheranno con una spinta emotiva non indifferente grazie a quella che è la prima grande avventura in una delle maggiori competizioni per Nazionali.

Se dal punto di vista tecnico, la selezione allenata da Angelovski, sembra non essere all’altezza delle varie compagini del girone, sarà proprio il non aver nulla da perdere e il poter giocare a mente libera che potrà fare della Macedonia un avversario tutt’altro che facile da battere.

Goran Pandev sarà il leader indiscusso di una squadra che vede in Elmas, Trickovski e Kostadinov altri interpreti di buon livello.

Euro 2021 sta per avere inizio e da questo confronto potrebbe già uscire una delle possibili sorprese di questa competizione.

Ultime sulle formazioni di Austria-Macedonia del Nord

uefa.com

La selezione di Franco Foda si schiera con un 3-5-1-1 che affida le speranze offensive all’unica punta Kalajdzic e al trequartista Sabitzer.

Tra i pali giocherà Bachmann con Dragovic, Hinteregger e Friedl come difensori centrali.

Baumgartner, Grillitsch e Schlager giocheranno a centrocampo con Laimer e la stella della squadra, David Alaba ad agire sugli esterni.

La Macedonia di Igor Angelovski opterà con un modulo quasi speculare impreziosito dalla presenza di due attaccanti di ruolo, ovvero il capitano Goran Pandev e Trickovski.

Dimitrievski giocherà tra i pali con Ristovski, Musliu e Ristevski a giocare nel terzetto difensivo.

Kostadinov, Spirovski e Elmas agiranno in mezzo al campo con Alioski e Nikolov sulle fasce.

Probabili formazioni di Austria-Macedonia del Nord

Austria (3-5-1-1): Bachmann; Dragovic, Hinteregger, Friedl; Laimer, Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic.

Macedonia del nord (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Kostadinov, Spirovski, Elmas, Alioski; Pandev, Trickovski

Come vedere Austria-Macedonia del Nord in Diretta TV e Streaming

Partita: Austria-Macedonia del Nord

Austria-Macedonia del Nord Data: 13 giugno 2021

13 giugno 2021 Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra l’Austria di Franco Foda e la Macedonia di Igor Angelovski, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00 di Domenica 13 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Arena Nationala di Bucarest sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto di Euro 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Austria-Macedonia del Nord

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Austria-Macedonia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Austria-Macedonia del Nord

Per l’Austria si tratta della terza partecipazione agli Europei dopo quelle del 2008 e del 2016.

Per la Macedonia è la prima apparizione in un torneo di questo livello ottenuta grazie alla vittoria per 1-0 contro la Georgia nella finale dei playoff della Lega D

