Dove vedere Austria-Italia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 20-11-2022

Dove vedere Austria-Italia, secondo test amichevole per gli azzurri dopo il successo sull’Albania.

La partita si giocherà allo stadio Ernst Happel Stadion di Vienna, domenica 20 novembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming sull’app Rai Play gratuitamente scaricabile per tutti i dispositivi IOS e Android.

L’Italia di Roberto Mancini si regala il primo successo nel test amichevole contro l’Albania, dove gli azzurri vincono per 1-3 con le reti di Vincenzo Grifo, che sigla la prima doppietta in maglia azzurra, e Di Lorenzo, insieme stendono la squadra di Edi Reja. L’Italia, dopo essere passata in svantaggio sul un calcio piazzato ben battuto dal fantasista dell’Empoli Bajrami e spinto a rete da uno stacco di testa di Ismajili, cambia marcia e sigla la rimonta mettendo in evidenza l’ottimo stato di forma che sta vivendo l’esterno del Friburgo, Vincenzo Grifo, che ancor prima del match contro gli albanesi era reduce da una tripletta in campionato.



Il CT Roberto Mancini, in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi, non era riuscito ancora una volta a trattenere tutto il dispiacere per la mancata partecipazione degli azzurri ai mondiali, trovandosi in totale disappunto su come sia possibile che la vincitrice degli Europei 2020 non sia stata automaticamente proiettata alla fase a gironi dei mondiali. L’Italia in queste amichevoli punta ancora una volta a dimostrare che è una squadra che non merita di star fuori dalla massima competizione mondiale e nel prossimo test contro gli austriaci gli azzurri punteranno al massimo risultato.



Dall’altra parte, c’è l’Austria allenata da tecnico tedesco Franco Foda. I precedenti tra le due compagini sono ben 38, con 18 vittorie azzurre, 8 pareggi e 12 vittorie austriache. L’Austria non ottiene un successo sugli azzurri dal lontano 1958, quando riuscì a vincere per 3-2 nella gara valida per la Coppa Internazionale. Ci sarà sicuramente la volontà da parte degli uomini di Foda di voler interrompere questo score negativo e di non essere una semplice parte passiva nel match di domenica, cercando di mettere in difficoltà gli azzurri.

Dove vedere Austria-Italia in Diretta Tv e Streaming

Partita: Austria-Italia

Austria-Italia Data: 20 novembre

20 novembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai Play

Austria-Italia sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e potrà essere visibile in Diretta Streaming accedendo all’app Rai Play, scaricabile gratuitamente sullo store sia per IOS che per Android, oppure collegandosi direttamente al sito Rai Play.



La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio di Gennaro.

Austria-Italia

Austria-Italia le ultimissime:

Il CT Roberto Mancini quasi sicuramente ripartirà dal 3-4-3 visto mercoledì contro la nazionale albanese. In porta contro l’Albania è partito titolare Alex Meret, vedremo se il portiere del Napoli sarà confermato anche nella gara di domenica o se gli verrà preferito uno tra Donnarumma e Viario, quest’ultimo potrebbe fare la sua prima apparizione in maglia azzurra. In difesa pronti alla conferma Bonucci e Bastoni, in ballottaggio per il braccetto di destra nella difesa a 3 Gatti e Scalvini, con l’atalantino leggermente favorito. A centrocampo non ci sarà Tonali, al suo posto pronto Samuele Ricci al fianco di Verratti, sugli esterni ancora una volta Di Marco e Di Lorenzo. Nel trittico offensivo salgono le quotazioni di Chiesa che potrebbe scalzare Zaniolo a destra, con Grifo a sinistra e Raspadori in mezzo.

Austria-Italia Probabili Formazioni

AUSTRIA (4-4-2): Lindner; Posch, Trimmel, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. CT. Ragnick



ITALIA (3-4-3): Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni, Di Lorenzo, Di Marco; Verratti, Ricci; Chiesa, Raspadori, Grifo. CT. Mancini