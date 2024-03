Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni (13-03-2024)

Il match tra Atletico Madrid e Inter, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, in programma mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 21:00, sarà trasmesso in Diretta su Amazon Prime Video.

Forte del vantaggio dell’andata (0-1) e di uno score in questo 2024 davvero invidiabile (13 vittorie su 13 tra tutte le competizioni), l’Inter arriva a questo match nel miglior modo.

Parsi superiori all’Atletico Madrid anche nel match di San Siro, gli uomini di Inzaghi sembrano avere tutte le potenzialità che occorrono per potersi prendere questo importante accesso ai quarti della competizione.

Guai, però, a sottovalutare i colchoneros che, seppur reduci da un brutto momento (una sola vittoria nelle ultime 5 tra tutte le competizioni), hanno dalla loro un Wanda Metropolitano pronto ad esplodere e trascinare la squadra.

Simeone, senza giri di parole, è stato chiaro: la sua squadra lascerà anche la pelle sul campo. Dovranno quindi essere bravi i nerazzurri a tenere bene difensivamente e sfruttare nel miglior modo le occasioni offensive che arriveranno.

Sull’altro versante anche lo stesso Inzaghi si è detto preoccupato del caloroso tifo che la sua squadra incontrerà, ma al contempo ha anche voluto sottolineare come ormai i suoi calciatori sappiano reggere al meglio la pressione.

Basti pensare che l’Inter lo scorso anno ha superato brillantemente trasferte come quelle al Camp Nou (Barcellona), allo Stadio do Dragão (Porto) e al da Luz (Benfica).

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta TV e streaming:

Data: 13 marzo

13 marzo Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e l’Inter di Simone Inzaghi il 13 marzo 2024, alle ore 21:00 in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

La partita sarà visibile anche su tutte le SMART TV con app Prime Video o collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5.

Atletico Madrid-Inter, inoltre, sarà visibile anche sull’applicazione Prime Video presente nel menu principale del decoder Sky Q.

La telecronaca della gara su Prime Video sarà a cura di Sandro Piccinini accompagnato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini.

Atletico Madrid, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Atletico-Madrid Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Atletico Madrid-Inter, le ultimissime

Per l’Atletico confermato previste poche novità di formazione rispetto all’ultimo turno. Tra i pali confermato Oblak. Difesa a cinque (con esterni offensivi) con Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino. A centrocampo Barrios, Koke, De Paul. Riferimenti offensivi il recuperato Griezmann affiancherà Morata.

Per l’Inter confermatissimo Sommer. Difesa a 3 con Bastoni, Acerbi e Pavard. Linea a 5 con Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella e Darmian. In avanti Lautaro Martinez in coppia con Thuram. Out Arnautovic (vittima di un risentimento al bicipite femorale) e Carlos Augusto (elongazione)

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Barrios, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi

