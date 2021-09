Dove vedere Atalanta-Young Boys in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 29-9-2021

Dove vedere Atalanta-Young Boys, partita valida per la 2° giornata di Champions League. L’incontro di disputerà mercoledì 29 Settembre alle ore 18:45. La partita Atalanta-Young Boys sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport Uno e in Streaming su Infinity.

L’Atalanta ritorna a giocare in Champions, questa volta in casa contro lo Young Boys. La squadra di Gian Piero Gasperini è reduce dal pareggio 2-2 contro il Villareal, vincitore dell’ultima edizione di Europa League. Gli orobici erano andati in vantaggio con una rete di Freuler. Poi il pareggio dei padroni di casa con Trigueiros. Gli spagnoli trovano addirittura il vantaggio con Danjuma ma la Dea agguanta il 2-2 finale con Gosens.

Il Young Boys, invece, viene dalla serata magica contro il Manchester United. Gli svizzeri sono andati sotto con una rete di Ronaldo. Gli uomini di David Wagner trovano il pareggio con Ngamaleu. Sembra essere tutto finito ma all’ultimo minuto di recupero arriva un calcio di rigore che viene messo a segno da Siebatcheu. Il Young Boys vince con la squadra di Ole Solskjær e si prende il primo posto del girone F.

Dove vedere Atalanta-Young Boys in diretta TV e streaming

Partita: Atalanta-Young Boys

Data: 29 settembre 2021

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky Sport Uno

Streaming: Infinity

La partita Atalanta-Young Boys, valente per la 2° giornata di Champions League , sarà trasmessa in diretta tv Sky e in Streaming su Infinity.

Si potrà guardare il match anche su Infinity, con l’abbonamento a Sky.

L’App di Infinity è disponibile su Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App Infinity.

Infinity è fruibile anche sulle console PlayStation 4 o Xbox.

Come ascoltare Atalanta-Young Boys in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Young Boys in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Atalanta-Young Boys, le probabili formazioni

Gasperini si affida al suo 3-4-1-2. A difendere i pali ci sarà Musso mentre la difesa a tre potrebbe essere composta da Toloi, Palomino e Djimstiti. A centrocampo spazio a De Roon e Freuler come centrali mentre sulle fasce Zappacosta e Gosens. Nel reparto offensivo come trequartista c’è Pessina alle spalle di Malinovskyi e Zapata.

Il Young Boys risponde con un 4-4-2. A porta Von Ballmoos mentre la difesa dovrebbe essere composta da Lauper e Zesiger al centro mentre i terzini sarebbero Hefti e Garcia. Per il centrocampo Fassnacht e Martins dovrebbero partire titolari al fianco di Aebischer e Moumi. In attacco Elia e Slebatcheu, autore del gol vittoria contro lo United.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimstiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

YOUNG BOYS (4-2-2): Von Ballmoos; Hefti, Lauper, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Martins, Aebischer, Moumi; Elia, Slebatcheu.

