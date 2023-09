Dove vedere Atalanta-Rakow in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 21-09-2023

La partita si giocherà stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo, giovedì 21 settembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky. Inoltre a trasmettere la partita in chiaro sarà l’emittente Tv8.

L’Atalanta, dopo il 5° posto in classifica della scorsa stagione è tornata in Europa League in un girone che presenta non poche insidie, come Strum Graz, Sporting Lisbona e Rankow. Proprio i polacchi saranno i primi sfidanti di Giampiero Gasperini, il quale vuole assolutamente cancellare la disfatta di Firenze, dove la Dea era passata per ben due volte in vantaggio, ma senza riuscire ad evitare la rimonta dei Viola. L’obiettivo minimo della Dea resta sicuramente quello di voler superare senza troppi patemi il Gruppo D, per poi auspicarsi buona sorte nei sorteggi di Nyon nel tentativo di arrivare più infondo possibile.

Dall’altra parte il Rankow allenata dal tecnico polacco Szwarga, l’avvio di stagione dei polacchi nell Ekstraklasa è stato sicuramente ottimo, questi ultimi sono infatti reduci da un successo casalingo contro il Lodz per 1-0 che ha permesso loro di piazzarsi momentaneamente al 4° posto in classifica con 13 punti totalizzati in 6 partite.

Atalanta-Rakow sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo. La partita verrà anche trasmessa in chiaro su TV8.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ si poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara. Un’ ulteriore alternativa streaming sarà rappresentata dal sito internet Tv8.it.

La partita Atalanta-Rakow potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Atalanta-Rakow le ultimissime:

Molto probabile che Gaperini decida di far rifiatare alcuni di loro in vista della sfida di giovedì prossimo. Il primo cambio potrebbe esserci proprio tra i pali con Musso pronto a rientrare dopo l’ultima parentesi Carnesecchi. In Difesa inamovibile il trio Toloi, Scalvini, Kolasinac. Mentre a centrocampo le modifiche saranno focalizzate sui quinti con Holm e Bakker pronti a far rifiatare Ruggeri e Zappacosta. Davanti Muriel potrebbe essere l’indiziato speciale per il ruolo di prima punta con Lookman e De Ketaelere a supporto.

Dall’altra parte, invece, Szwarga si affiderà a Piasecki nel ruolo centrale di un tridente offensivo, affiancato da Nowak e Cebula. Kochergin sarà il punto fermo nel centrocampo, mentre Papanikolau e Plavsic forniranno il supporto necessario.

Atalanta-Rakow Probabili Formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; De Ketaelere, Lookman; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Rakow (3-4-3): Kovacevic; Racovitan, Kovacevic, Rundic, Tudor; Papanikolau, Kochergin, Plavsic; Nowak, Piasecki, Cebula Allenatore: Dawid Szwarga