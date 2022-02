Dove vedere Atalanta-Olympiacos in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 17-2-2022

Dove vedere Atalanta-Olympiacos, match valido per l’andata degli ottavi di Europa League. La partita si giocherà giovedì 17 febbraio alle 21:00 al Gewiss Stadium. Atalanta – Olympiacos sarà visibile in diretta Streaming su DAZN ed in diretta TV su Sky. La partita sarà trasmessa in chiaro anche su TV8.

Riparte l’avventura europea anche dell’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini è scesa in Europa League dopo il terzo posto nel girone F di Champions League assieme a Manchester United, Young Boys e Villareal. A condannare i bergamaschi è stata proprio la sconfitta interna contro il Sottomarino Giallo che ha permesso agli spagnoli di approdare nella fase successiva e di incontrare la Juventus.

Per la Dea, invece, c’è l’Olympiacos, una tra le squadre più titolate di Grecia. I greci sono arrivati secondi nel girone D dell’Europa League con Eintracht Francoforte, Fenerbahce ed Anversa. Il bilancio della squadra allenata da Pedro Martins è stata quella di tre vittorie e tre sconfitte, perdendo gli scontri diretti contro l’Eibtracht che è arrivata prima nel girone senza aver subito nessuna sconfitta.

Una sfida molto importante per l’Atalanta che vuole continuare nel migliore dei modi l’andamento europeo. L’ultimo precedente dei bergamaschi in Europa League è stato nel 2018 quando i nerazzurri furono eliminati ai sedicesimi dal Borussia Dortmund.

Dove vedere Atalanta-Olympiacos in diretta TV e streaming

Partita: Atalanta-Olympiacos

Atalanta-Olympiacos Data: 17 febbraio

17 febbraio Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN Channel (canale 409) , Sky, TV8

DAZN Channel (canale 409) Sky, TV8 Streaming: DAZN, SkyGo

Atalanta-Olympiacos, match dell’andata degli ottavi di Europa League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Atalanta – Olympiacos sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atalanta – Olympiacos in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio . Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La partita sarà trasmessa anche in chiaro, in diretta tv su TV8. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Atalanta-Olympiacos, le ultimissime

L’Atalanta scende in campo con il suo solito 3-4-1-2. A porta Sportiello. A protezione della porta nerazzurra ci sarà la difesa composta da Toloi, Demiral e Djimsiti. Per il centrocampo, Gasperini si affida a Hateboer e de Roon assieme a Freuler e Zappacosta. Sulla trequarti Koopmeiners mentre due saranno le punte con l’esordio europeo di Boga affianco a Muriel.

L’Olympiacos risponde con un 4-3-3. Vaclik a porta mentre la difesa sarà guidata da due ex della Serie A quali Manolas e Papastathopoulos e come terzini Lala e Reabciuk. In mediana l’ex Inter M’Vila con M. Camara e Bouchalakis. Tridente offensivo quello greco formato da Masouras, A. Camara e Soares.

Atalanta-Olympiacos, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Boga, Muriel.

Olympiacos (4-3-3): Vaclik; Lala, Manolas, Papastathopoulos, Reabciuk; M’Vila, M. Camara, Bouchalakis; Masouras, Soares, A. Camara.

Migliori Bookmakers AAMS