Dove vedere Atalanta-Milan in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 03-10-2021

Dove vedere Spezia-Milan, 7° giornata di Serie A, domenica 3 ottobre ore 20.45. La partita Atalanta-Milan sarà trasmessa in Diretta Streaming su DAZN.

Posticipo della 7° giornata di campionato quello tra Atalanta e Milan, che si affronteranno domenica 3 ottobre ore 20.45.

L’Atalanta di Gasperini è reduce dalla vittoria in Champions League contro lo Young Boys e vuole continuare la sua striscia di risultati positivi anche in campionato.

Il Milan di Pioli è invece reduce dalla sconfitta interna in casa contro l’Atletico Madrid che ha diminuito le possibilità di poter passare il girone di Champions League. Sicuramente i rossoneri vogliono riscattarsi in campionato.

Zona alta della classifica in questa partita. Entrambe le squadre stanno facendo molto bene e sono due delle pretendenti ai primi 4 posti della classifica. Entrambe le formazioni dovranno gestire bene le energie, infatti la stanchezza derivante dalla Champions League potrebbe farsi sentire.

Guarda tutte le partite di Serie A 2021-2022 in Diretta su DAZN

Guarda Atalanta-Milan in Diretta Streaming su DAZN! Registrati Subito!

Dove vedere Atalanta-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Atalanta-Milan

Atalanta-Milan Data: Domenica 3 Ottobre – Gewiss Stadium

Domenica 3 Ottobre – Gewiss Stadium Orario: 20.45

20.45 Canali TV: – DAZN

– DAZN Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Atalanta-Milan, valida per la 7° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta Tv e in streaming su DAZN

Si potrà guardare Atalanta-Milan in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Atalanta-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Atalanta-Milan in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A e B in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Atalanta-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Milan diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta-Milan:

Gosens, Hateboer, Palomino, sono questi i calciatori sui quali non potrà contare mister Gasperini. In vista della sfida contro il Milan, l’allenatore dell’Atalanta sembra orientato a schierare il solito 3-4-2-1, con Maehle al posto di Gosens e con Malinovskyi e Pessina (favorito su Pasalic) dietro all’unica punta Zapata.

Anche Pioli non potrà contare su molti indisponibili. Florenzi finisce ai box, ma Kjaer è pienamente recuperato. Potrebbe esserci spazio per la prima convocazione di Messias. Solito 4-2-3-1 con Kjaer e Romagnoli in ballottaggio per una maglia vicino a Tomori. Tonali Bennacer dovrebbe essere la coppia di centrocampisti, mentre Saelemaekers, Diaz e Leao supporteranno Rebic (in questo momento favorito su Giroud).

Probabili formazioni Atalanta-Milan:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Precedenti e statistiche di Atalanta-Milan:

60 sono i precedenti in campionato tra le due formazioni. Si registrano 14 vittorie dell’Atalanta, 22 pareggi e 24 successi del Milan. L’ultima vittoria dell’Atalanta risale alla stagione 2019/20, fu un 5-0 con le reti di Gomez, Pasalic, doppietta Ilicic e gol di Muriel. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2017/18, fu un 1-1, con le reti di Masiello e Kessie. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla scorsa stagione, 0-2, con doppietta su rigore di Kessie.

Migliori Bookmakers AAMS