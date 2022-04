Dove vedere Atalanta-Lipsia in diretta TV e streaming, orario e probabili formazioni 14-4-2022

Dove vedere Atalanta-Lipsia, match valido per il ritorno dei quarti di Europa League. La partita si giocherà giovedì 14 aprile alle 18:45 al Gewiss Stadium. Atalanta Lipsia sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Partita da dentro o fuori per l’Atalanta, che vuole sognare il grandissimo traguardo della semifinale. L’unico risultato possibile è vincere contro il Lipsia. In Germania la partita è terminata 1-1 e quindi la Dea avrà il fattore campo a proprio favore e non vorrà deludere i propri tifosi. Un match che ha il sapore di storia per la squadra di Gian Piero Gasperini.

Gli orobici in campionato sono totalmente diversi. Ieri è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo, la seconda consecutiva dopo quella contro il Napoli. A dimostrazione di come l’Europa sia l’assoluta proprietà, è il turnover che è stato realizzato ieri nella partita contro i neroverdi che si sono imposti per 2-1.

La zona Champions League sembra ormai essere allontanata, solo la vittoria del trofeo potrebbe rimescolare le carte in tavola, e per questo motivo che si cerca di andare sempre più avanti in Europa League. Di fronte avrà la squadra della Red Bull che, in campionato, viene dal 3-0 contro l’Hoffenheim e sogna la Champions . La partita di giovedì sarà determinante.

Dove vedere Atalanta-Lipsia in diretta TV e streaming

Partita : Atalanta-Lipsia

: Atalanta-Lipsia Data : 14 Aprile

: 14 Aprile Orario : 18:45

: 18:45 Diretta tv : Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN

: Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN Streaming: DAZN

Atalanta-Lipsia, match di ritorno dei quarti di Europa League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Atalanta-Lipsia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atalanta-Lipsia in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Atalanta-Lipsia, le ultimissime

Solito 3-4-2-1 per l’Atalanta. Musso a porta e davanti a lui la difesa con Toloi, Demiral e Palomino, improbabile la presenza di Djimsiti . A centrocampo Koopmeiners e De Roon come centrali e sulle fasce Hateboer e Zappacosta, che deve farsi perdonare per l’autogol dell’andata. Sulla trequarti Pessina e Malinovskyi. Gasperini recupera Zapata ma non giocherà dal primo minuto. Al suo posto Muriel.

3-4-1-2, invece, per la squadra di Giovanni Tedesco. Gulacsi tra i pali e con la difesa che prevede Klostermann, Orban e Gvardiol. Per la mediana Henrichs e Kampl al fianco di Laimer e Angelino. Nel reparto offensivo Olmo farà da torre alle due punte: Nkunku e André Silva.

Atalanta-Lipsia, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1) Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Muriel.

LIPSIA (3-4-1-2) Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva.