Douglas Luiz conteso tra Everton e West Ham: la Juventus fissa il prezzo

Douglas Luiz è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo 2025. Il centrocampista brasiliano della Juventus è finito nel mirino di Everton e West Ham, ma è il club di Liverpool a fare sul serio. Secondo quanto riportato da Gianni Balzarini di Mediaset, i Toffees avrebbero già presentato una prima offerta da 30 milioni di euro, che però non soddisfa pienamente le richieste bianconere.

La Juventus, infatti, punta a incassare almeno 40 milioni, cercando di avvicinarsi al costo sostenuto la scorsa estate per prelevarlo dall’Aston Villa: ben 50 milioni di euro. Tuttavia, la società potrebbe ammorbidire la sua posizione nel caso in cui l’offerta venisse ritoccata a 30 milioni più 10 di bonus, una formula che potrebbe accontentare tutte le parti in gioco.

La dirigenza dell’Everton, rafforzata dalla nuova proprietà dei Friedkin, sembra intenzionata a chiudere l’affare in tempi brevi, anche per battere la concorrenza del West Ham. Il punto di forza dei Toffees è la disponibilità a pagare subito per l’acquisto a titolo definitivo, senza formule complesse.

Il West Ham, dal canto suo, avrebbe tentato di proporre un prestito da 10 milioni con diritto di riscatto, ma questa formula non interessa alla Juventus, che vuole fare cassa immediata per finanziare il mercato in entrata.

Offerta Everton : 30 milioni subito, possibilità di salire a 30+10 bonus

: 30 milioni subito, possibilità di salire a 30+10 bonus Richiesta Juve : pacchetto complessivo da 40 milioni

: pacchetto complessivo da 40 milioni Concorrenza : West Ham, ma solo con prestito e opzione d’acquisto

: West Ham, ma solo con prestito e opzione d’acquisto Obiettivo Juve : ridurre le perdite rispetto ai 50 milioni spesi un anno fa

: ridurre le perdite rispetto ai 50 milioni spesi un anno fa Priorità di Luiz: restare in Premier League e rilanciarsi in vista del Mondiale 2026

La trattativa resta aperta, ma Everton sembra attualmente in vantaggio grazie alla sua proposta concreta. La Juventus, da parte sua, osserva con attenzione, pronta a cedere il giocatore solo a fronte di un’offerta soddisfacente. Gli sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, ma il futuro di Douglas Luiz potrebbe presto tornare a parlare inglese.