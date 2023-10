Dopo Pogba, anche il Papu Gomez positivo al doping

Il Papu Gomez è risultato positivo ad un test antidoping effettuato lo scorso novembre 2022, l’argentino rischia di terminare la sua carriera nel peggiore dei modi.

Il quotidiano Relevo ha lanciato una vera e propria bomba mediatica nelle ultime ore, che sarebbe caduta precisamente sulla vita del Papu Gomez. Secondo le indiscrezioni spagnole, infatti, l’argentino sarebbe risultato positivo ad un test antidoping eseguito lo scorso novembre 2022, poche settimane prima dell’inizio del Mondiale in Qatar dove a trionfare fu proprio l’Argentina.

Il tutto sarebbe accaduto proprio quando l’argentino era un tesserato del Siviglia, dopo che i medici dell’antidoping si erano recati al centro sportivo iberico per un controllo a sorpresa nei confronti di tutti i tesserati, il quale non è stato superato dall’ex Atalanta. A detta del diretto interessato, nei giorni precedenti al controllo era stato vittima di alcune nottate che lo avevano indotto ad assumere farmaci prescritti in precedenza per i propri figli, senza controllare le dovute componenti in merito e senza consulto dei medici spagnoli.

Il quotidiano spagnolo fa anche sapere che l’argentino era a conoscenza di questa situazione già da diversi mesi, situazione che sarebbe stata la causa effettiva che avrebbe portato da lì a poco alla separazione consensuale tra l’attaccante e la società spagnola. Questo stesso motivo aveva spinto lo stesso Gomez ad attendere almeno alcuni mesi prima di legarsi definitivamente ad un nuovo club, alla fine però la decisione di legarsi al Monza dopo alcune settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

La squalifica per l’argentino

Gomez, dunque, data la situazione rischierebbe oltre i due anni di squalifica dal campo, che secondo Revelo dovrebbe essere confermata già prossimamente. In questo caso l’unica strada percorribile per l’argentino sarebbe quella di un eventuale ricorso per cercare di ridurre quantomeno la pena e non rischiare di chiudere la propria carriera nel peggiore dei modi, data l’età di 35 anni.