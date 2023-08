Dopo Mbappe anche Neymar chiede la cessione al PSG

Il PSG è una vera e propria baraonda, dopo Mbappè anche Neymar chiede la cessione, il brasiliano sarebbe pronto a tornare al Barcellona.

Fonte immagine- Stadio Sport

Sembra proprio non esserci pace per il Paris Saint Germain in questa sessione di calciomercato estiva, il presidente del club Al Khelaifi, infatti, avrebbe ricevuto stamattina sulla propria scrivania la richiesta di Neymar di voler lasciare dopo ben 6 stagioni il club parigino. A distanza di un mese esatto dallo scoppio del caso Mbappè, il quale ha aperto un vero e proprio scontro frontale con il club per lasciare la rosa parigina, la dirigenza francese dovrà fare i conti anche con la volontà del brasiliano di voler trasferirsi altrove.

Lo scorso maggio la stella brasiliana si era ritrovato nel mezzo di una fortissima contestazione organizzata dai tifosi parigini che lo incitavano ad andar via, episodio che ha di fatto contrariato il brasiliano, il quale si sarebbe sentito totalmente non tutelato dalla società parigina. L’obiettivo del PSG d’ora in avanti non potrà che essere quello di dover rientrare quanto più possibile dell’investimento fatto per l’attaccante brasiliano nel 2017 di ben 222 milioni di euro ed è probabile che la società parigina stimi una cifra complessiva di almeno 60 milioni di euro per poter lasciar partire il proprio tesserato.

A questo punto la situazione Neymar sarà destinata a tener banco in casa PSG fino alla fine del calciomercato estivo e, inoltre, non è da escludere che il giocatore possa essere del tutto escluso dalle gare del club francese in programma nell’ultima parte di agosto contro il Lorient e contro il Tolosa. Neymar è pronto dunque a terminare la propria esperienza sotto la Tour Eiffel dopo aver totalizzato 118 reti in 173 gare disputate e cinque campionati vinti.

La prossima destinazione

Una notizia del genere è indubbiamente destinata ad infiammare il calciomercato, O Ney farebbe gola a molte delle big internazionali, anche se la volontà del calciatore sembra essere del tutto chiara, come quella di rindossare la maglia del Barcellona. Per il presidente dei catalani, Laporte, un ritorno della stella brasiliana sarebbe molto fattibile, ma ad imporsi però ad un possibile ritorno in maglia blaugrana di Neymar sarebbe stato lo stesso tecnico spagnolo Xavi, il quale non vedrebbe di buon occhio la presenza dell’ex compagno di squadra nel proprio spogliatoio.

Attenzione, però, anche al Newcastle, la società inglese sarebbe infatti molto interessata al calciatore e momentaneamente rappresenterebbe una delle poche società a poter garantire un contratto quanto più vicino possibile a quello attuale del brasiliano di 40 milioni di euro a stagione.