Donnarumma vince il Trofeo Yashin 2025: “Grazie a PSG, City e alla mia famiglia”

Serata di gloria a Parigi per Gianluigi Donnarumma, che ha conquistato il Trofeo Yashin 2025, premio riservato al miglior portiere dell’anno. Per l’estremo difensore della Nazionale italiana si tratta della seconda volta in carriera, dopo il successo ottenuto nel 2021 in seguito al trionfo con l’Italia a Euro 2020.

Il premio gli è stato consegnato da Gigi Buffon, capo delegazione azzurra, davanti a una platea che lo ha accolto con un lungo applauso. Emozionato, Donnarumma ha ringraziato chi lo ha accompagnato in questo percorso: “Sono onorato di ricevere questo riconoscimento. Sono felice per le mie prestazioni della scorsa stagione e per i risultati straordinari ottenuti. Devo ringraziare i miei ex compagni e la mia ex squadra, senza di loro non sarei qui stasera. Abbiamo vissuto una stagione formidabile.”

La scorsa annata, infatti, Donnarumma ha alzato al cielo un triplete storico con il PSG, prima del trasferimento al Manchester City nell’ultimo giorno di mercato per 27 milioni di euro. Ora il portiere guarda avanti: “Sono concentrato sulla mia nuova avventura. Voglio ringraziare il City, abbiamo molti obiettivi e spero di vincere tanti trofei insieme.”

Nel suo discorso non è mancato un pensiero alla famiglia: “Voglio dedicare questo premio a loro. Nei momenti difficili mi sono sempre stati vicini. Ringrazio i miei genitori, mio fratello, mia sorella, mia moglie e mio figlio. Se sono qui oggi, è grazie a voi.”

Donnarumma è inoltre tra i candidati al Pallone d’Oro 2025, rientrato già nella top 10 che sarà svelata in serata. La sua presenza testimonia il valore della stagione appena trascorsa, culminata con il salto in Premier League.

Non solo Gigio tra i protagonisti italiani della cerimonia: anche la Serie A è stata rappresentata da Scott McTominay (Napoli), Lautaro Martinez (Inter) e Denzel Dumfries (Inter), tutti inseriti nella top 25 della classifica finale.

Il Trofeo Yashin 2025 segna dunque un altro traguardo importante per Donnarumma, sempre più protagonista nel panorama mondiale e pronto a inseguire nuovi obiettivi con il Manchester City.

