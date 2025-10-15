Donnarumma: Sono certo che andremo al Mondiale

Dopo il successo per 3-0 contro Israele a Udine, che ha assicurato all’Italia un posto nei playoff di qualificazione al Mondiale 2026, Gianluigi Donnarumma ha espresso tutta la sua fiducia nella squadra e nel lavoro di Gennaro Gattuso, pur ammettendo che quella pesante sconfitta iniziale contro la Norvegia brucia ancora.

Gli Azzurri hanno archiviato la pratica Israele grazie alla doppietta di Mateo Retegui e al colpo di testa finale di Gianluca Mancini, ma il portiere del Paris Saint-Germain è stato decisivo in almeno due occasioni, ricordando a tutti perché viene considerato uno dei migliori al mondo.

“Gli errori capitano, ma ho reagito subito”

Donnarumma, intervistato da Sky Sport Italia, ha voluto sottolineare la capacità di rialzarsi dopo la disattenzione avuta nella partita precedente contro l’Estonia:

“Gli errori possono capitare, fanno parte del gioco. Fortunatamente eravamo già sul 3-0 quando è successo. Sono stato bravo a dimenticare tutto subito, anche grazie ai miei compagni e al mister. Ero concentrato su questa partita e sono felice del lavoro fatto dalla squadra. Ogni gara è difficile adesso, bisogna soffrire per ogni punto e Israele ci ha messo in difficoltà. Volevamo fortemente mantenere la porta inviolata, e ci siamo riusciti.”

Il numero 1 azzurro ha poi elogiato lo spirito del gruppo:

“Ho visto una squadra vera, con grande determinazione anche da parte di chi è entrato dalla panchina. Sono molto contento del lavoro del mister: ha un ottimo rapporto con tutti, sia con i titolari che con chi gioca meno, e questo è fondamentale.”

“Gattuso ci trasmette fame e mentalità vincente”

Da quando Gattuso siede in panchina, l’Italia ha vinto tutte e quattro le partite disputate, segnando 16 gol e subendone solo 5 (quattro dei quali nel folle 5-4 del mese scorso sempre contro Israele).

“Gattuso ha un carattere incredibile,” ha spiegato Donnarumma. “Ci trasmette la sua fame, la sua determinazione e la sua visione del calcio. Vuole che la squadra attacchi, che controlli il gioco, e si fa capire da tutti. Abbiamo appena iniziato a lavorare con lui, quindi possiamo solo migliorare.”

“La Norvegia? Una partita che vorrei rigiocare”

Il pensiero, però, torna inevitabilmente alla pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, costata il mancato accesso diretto al Mondiale:

“Ne parlavamo proprio prima con la squadra: oggi non puoi più permetterti di sbagliare una partita, o finisci subito ai playoff. Ovviamente mi piacerebbe poter rigiocare quella sfida: sembravamo un’altra squadra, eravamo fuori fase. Ora però dobbiamo guardare avanti, perché abbiamo una grande occasione davanti a noi. Sono certo che questa Italia è forte e arriveremo al Mondiale.”

Anche vincendo contro la Norvegia il prossimo mese, gli Azzurri non potrebbero comunque superarla per differenza reti, ma il morale resta alto.

Il sorteggio dei playoff è previsto per il 21 novembre, con le semifinali in programma a marzo 2026.

L’Italia, dopo anni difficili, sembra finalmente aver ritrovato la compattezza, la mentalità e la fiducia necessarie per tornare dove merita: tra le grandi del calcio mondiale.

