Donnarumma scherza su Tonali: “Vuole segnare e festeggiare davanti a me, ma non ci riuscirà”

Gianluigi Donnarumma ha svelato un retroscena curioso legato al suo compagno di Nazionale Sandro Tonali, in vista della sfida tra Newcastle e Manchester City che li vedrà avversari in Premier League domenica sera a St. James’ Park. Il portiere azzurro ha raccontato che Tonali sogna di segnargli un gol e di esultare in faccia a lui, ma è certo che non ci riuscirà.

I due, grandi amici dai tempi del Milan e compagni nell’Italia, si sono incontrati recentemente in Nazionale durante le qualificazioni al Mondiale. Proprio lì sono nate battute e sfide simboliche in vista dell’incontro inglese.

“Abbiamo scherzato un po’ su questa partita” ha raccontato Donnarumma a Sky Sport Italia. “Abbiamo un ottimo rapporto, ho delle foto sul telefono che mi fanno sempre ridere. Lui le scatta quando non me ne accorgo”.

Quando gli è stato chiesto se Tonali proverà a segnare proprio contro di lui, Donnarumma ha risposto sorridendo:

“Lo so che ci proverà, e so anche che se segna festeggerà proprio davanti a me. Ma non ci riuscirà.”

Numeri e momento di forma

Tonali, protagonista a centrocampo con il Newcastle, ha collezionato 3 assist in 15 partite stagionali, ma non ha ancora trovato il gol. Un motivo in più per cercare la sua prima rete stagionale proprio contro un amico e rivale speciale.

Donnarumma, trasferitosi al Manchester United dopo l’esperienza al PSG, sta offrendo grandi prestazioni: 6 clean sheet in 12 partite, confermando la sua solidità e affidabilità anche in Premier League.

Tra amicizia, sfida personale e orgoglio azzurro, si prepara un incrocio tutto italiano in terra inglese.

