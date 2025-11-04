News Calcio

Donnarumma nella FIFPRO World 11: secondo riconoscimento in carriera per il portiere della Nazionale

Gianluigi Donnarumma torna nell’élite del calcio mondiale. Il portiere della Nazionale Italiana è stato inserito nella FIFPRO World 11 del 2025, premio che ogni anno seleziona i migliori undici giocatori al mondo votati dai calciatori professionisti. Per l’ex Milan si tratta della seconda presenza nella squadra ideale mondiale, dopo quella ottenuta nel 2021 in seguito al trionfo con l’Italia a EURO 2020.

Un riconoscimento prestigioso che premia una stagione da protagonista assoluto: Donnarumma ha alzato la Champions League con il PSG, risultando decisivo nella finale vinta contro l’Inter, e in estate ha compiuto il grande passo con il trasferimento al Manchester City, dove è diventato subito un punto di riferimento della squadra di Pep Guardiola.

A conferma del dominio tra i pali, il classe 1999 è stato anche l’unico italiano presente nella lista dei 26 candidati iniziali. Nessuno dei due rappresentanti della Serie A presenti in shortlist, Luka Modric e Kevin De Bruyne, è riuscito a entrare nel team finale.

Con questa seconda nomina, Donnarumma raggiunge leggende azzurre come Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta e Leonardo Bonucci, anch’essi inseriti due volte nella World 11. Solo un mito come Gianluigi Buffon, premiato in tre occasioni, ha fatto meglio di lui tra gli italiani.

La formazione completa della FIFPRO World 11 2025 è composta da:
Donnarumma (PSG/Manchester City);
Hakimi (PSG), Van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG);
Bellingham (Real Madrid), Palmer (Chelsea), Pedri (Barcellona), Vitinha (PSG);
Dembélé (PSG), Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona).

Per Gigio, ancora giovane ma già con una bacheca di grande esperienza, questo riconoscimento rappresenta l’ennesima conferma del suo status internazionale. La sfida ora è continuare a brillare con la maglia del City e guidare l’Italia verso nuovi traguardi.

