Donnarumma comincia la sua avventura al Manchester City: “Voglio ripagare la fiducia di Guardiola”

Gianluigi Donnarumma è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. L’estremo difensore della Nazionale italiana, liberatosi dal Paris Saint-Germain dopo il mancato rinnovo alle stesse cifre, è approdato in Premier League nell’ultimo giorno di mercato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un investimento significativo, considerando che il portiere era a pochi mesi dalla scadenza del contratto, ma che conferma quanto fosse forte la volontà di Pep Guardiola di portarlo a Manchester.

L’emozione del debutto

“Sono emozionato e orgoglioso di essere qui, in uno dei club più importanti al mondo. Sentire di essere stato così fortemente voluto ha reso tutto più semplice”, ha dichiarato Donnarumma al sito ufficiale del City. Il portiere azzurro non nasconde anche la pressione del nuovo incarico: “C’è molta responsabilità, ma sono fiero di essere qui per aiutare la squadra a vincere ancora”.

Dal sogno Premier League alla chiamata di Guardiola

Donnarumma ha ricordato come alcuni dei suoi migliori ricordi sportivi siano legati proprio all’Inghilterra, dall’Europeo 2020 vinto con l’Italia alle grandi notti di Champions League contro Liverpool e Aston Villa. Ora è pronto al debutto in Premier League: “Ho sempre sognato di giocare in Premier League, il campionato più competitivo al mondo. Ora è arrivato il momento, non vedo l’ora di scendere in campo e dare tutto per questo club.”

Determinante nella scelta è stato Guardiola: “Essere stato voluto così tanto da lui è motivo di grande orgoglio. Poter lavorare al suo fianco è il massimo per un giocatore.” La conoscenza dell’italiano da parte del tecnico, che lo parla fluentemente grazie agli anni trascorsi a Brescia e Roma, faciliterà l’integrazione.

Obiettivi e concorrenza interna

Il City non ha badato a spese in porta, dopo aver investito molto anche su James Trafford. Donnarumma però accoglie la sfida: “La concorrenza fa bene a tutti. Voglio conoscere i miei compagni e creare un gruppo unito, è la base per vincere.”

A soli 26 anni, l’ex Milan e PSG ha già alle spalle quasi un decennio di esperienza ai massimi livelli: “A Parigi ho vinto tanto e sono cresciuto molto, ma adesso la mia testa è tutta qui. Voglio diventare un simbolo di questa città e di questo club.”

Dalla Champions con il PSG alla nuova avventura

Reduce dal trionfo con il PSG nella Champions League 2025, Donnarumma non si pone limiti anche con i Citizens: “La Champions è il trofeo più grande che si possa vincere a livello di club. Sollevarla con il City sarebbe un sogno. Dobbiamo lavorare con umiltà e affrontare ogni partita come una finale.”

Il suo esordio in Europa con la maglia del City potrebbe arrivare presto, con la sfida contro il Napoli, un avversario che il portiere conosce bene: “Sarà dura, ma in Champions ogni gara è complicata. L’obiettivo è arrivare fino in fondo.