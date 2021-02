Serie A, diritti TV: nuova offerta Eleven Sports-SKY supera la proposta di DAZN

Diritti tv Serie A. Continua l’asta per accaparrarsi i diritti per il campionato di Serie A per il prossimo triennio. Sky e Dazn sono sempre le favorite ma ecco che all’ultimo sembra essere spuntato anche Eleven Sports che attualmente ha i diritti per la Serie C. Con un’offerta faraonica, la piattaforma potrebbe guadagnarsi la trasmissione online dei match di Serie A.

Continua inesorabile la lotta per l’acquisizione dei diritti del campionato di Serie A. Questa volta si parla del triennio che va dal 2021 al 2024. Sembra tutto fatto per i diritti europei che sono interamente di Sky. Infatti, l’emittente televisiva, oltre a Champions League ed Europa League, ha anche i diritti per trasmettere la neonata Conference League, la nuova competizione europea che inizierà l’anno prossimo.

Per il campionato di Serie A non si è ancora concluso nulla. Sky, ma anche Dazn, sono sempre i papabili acquirenti dato che detengono già attualmente i diritti. Nelle ultime ore, però, sembra essere spuntata anche un’offerta della piattaforma online Eleven Sports, che ha già i diritti per le partite di Serie C. La sua offerta potrebbe essere davvero presa in considerazione.

Diritti tv Serie A, Eleven Sports offre 110 milioni con Sky

Piattaforma online di proprietà di Andrea Radrizzani, già presidente del Leeds United di Marcelo Bielsa, Eleven Sports vuole mettere sul piatto un’offerta davvero importante. Ben 110 milioni sono quelli offerti per potersi accaparrare le partite del campionato di Serie A. Questa offerta si andrebbe a sommare ai 750 milioni già presentati da Sky.

L’emittente televisiva, però, dovrebbe creare un canale, visto che non ha i diritti di trasmettere online le partite. Per questo motivo che le offerte delle due piattaforme si unirebbero arrivando a 860 milioni di euro e superando, di poco, l’offerta del duo Dazn e Tim che si aggirava intorno ai 840.

Nulla, però, sembra essere ancora deciso. Nei prossimi giorni è attesa un’Assemblea di Lega per poter decretare dove potranno essere viste le prossime partite di Serie A.

