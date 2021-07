Diritti TV Europa e Conference League: anche DAZN trasmetterà le partite con SKY

Continua la lotta per i diritti TV. Dopo la Serie A, DAZN riesce anche ad accaparrarsi i diritti dell’Europa League e della Conference League in co-esclusiva con Sky. La piattaforma di streaming sta acquistato sempre di più competizioni, arricchendo il proprio pacchetto di abbonamento. A Sky, invece, rimane solo la Champions League.

DAZN piglia tutto. La piattaforma streaming londinese si sta dimostrando un vero e proprio asso per i diritti tv del calcio italiano. Non è bastato acquistare 7 partite su 10 della Serie A così come anche la Serie B. Su DAZN, infatti, arrivano anche due competizioni intercontinentali. Si tratta dell’Europa League e della neonata Conference League che sono state acquistate anche dal servizio streaming per i prossimi tre anni.

Le partite, però, non saranno un’esclusiva totale ma saranno trasmesse anche da Sky che può accontentarsi solo della Champions League. Si arricchisce l’offerta di DAZN che continua ad avere il monopolio per quanto riguarda la fruizione dello sport. L’offerta prevedrà un costo di 29, 99 euro al mese. Per chi si abbonda al 1 al 28 luglio, invece, il costo sarà di 19,99 euro.

DAZN, arriva anche la Women’s Champions League

Oltre a competizioni come la Liga e l’FA Cup, arriva anche un’altre novità sempre da parte di DAZN. Infatti, la piattaforma ha acquistato anche in esclusiva i diritti della Women’s Champions League per il triennio 2021-25. DAZN ha stretto una partnership con YouTube che trasmetterà, per la prima volta, una competizione live in tutto il mondo.

Ad annunciarlo è anche Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, che si dichiara molto entusiasta dell’offerta che darà la possibilità di aumentare, ancora di più, la visibilità del calcio femminile.

Migliori Bookmakers AAMS