Ungheria-Portogallo: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 15-6-2021

Dove vedere Ungheria-Portogallo, match della fase a gironi del gruppo F degli Europei 2020. La partita si giocherà martedì 15 giugno alle 18 alla Puskás Aréna di Budapest. L’incontro sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e sull’app Skygo.

Ad anticipare il piatto forte della giornata, ossia Francia-Germania , c’è prima la partita tra Ungheria e Portogallo. Alla vigilia degli Europei, il girone F è stato sicuramente definito quello più difficile. Ci sono ben tre big che potrebbero contendersi la finale. Fanalino di coda, almeno sulla carta, è l’Ungheria dell’italiano Marco Rossi che si è qualificato vincendo la Lega A della Nations League.

Il Portogallo di Fernando Santos vorrà sicuramente i tre punti contro una squadra più che abbordabile. I lusitani, campioni in carica, vorranno fare bella figura e passare il girone. La concorrenza è molta ma il Portogallo si affida alle sue stelle, tra cui Cristiano Ronaldo.

Ungheria-Portogallo, le ultimissime

L’Ungheria si presenta con un 3-5-2. A difendere i pali ci sarà Gulacsi. La difesa a tre prevede Botka, Lang e At. Szalai. Per il centrocampo non ci sono troppe scelte. Bese affiancherà Kalmar, Nagy, Siger e Hangya. Grande assente per l’attacco è sicuramente l’infortunato Szoboszlai. Le due punte ungheresi saranno Szalai e Konyves.

Il Portogallo risponde con un 4-4-2. In porta Rui Patrício. Per la difesa a quattro Ruben Dias e Pepe mentre come terzini Ricardo Pereira e Guerreiro. In mediana Pizzi e Bruno Fernandes e come laterali Ruben Neves e Bernardo Silva. Attacco stellare formato da Ronaldo e Joao Felix.

Ungheria-Portogallo, le probabili formazioni

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Lang, At. Szalai; Bese, Kalmar, Nagy, Siger, Hangya; Ad. Szalai, Konyves.

Portogallo (4-4-2): Rui Patrício; Ricardo Pereira, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Ruben Neves, Pizzi, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Ronaldo, Joao Felix.

Dove seguire il match

Ungheria-Portogallo, incontro valente per il girone F degli Europei, si giocherà martedì 15 giugno alle 18 alla Puskás Aréna di Budapest. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche

Sono 13 i precedenti tra Ungheria e Portogallo. Le vittorie sono 9 e tutte dei lusitani mentre 4 sono i pareggi. Le due squadre si sono trovate insieme nello stesso girone anche agli Europei 2016. Il match finì con un roboante 3-3. Per l’Ungheria andarono a segno Gera e doppietta di Dzsudzsák. Per il Portogallo gol di Nani e doppietta di Ronaldo.

