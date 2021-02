Tottenham-Chelsea Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 4-2-2021

Tottenham Chelsea formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventiduesima giornata del campionato di Premier League. La partita si giocherà giovedì 4 febbraio alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. L’incontro sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203).

Sarà il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea a chiudere la ventiduesima giornata di Premier League. Le due squadre sono appaiate a 33 punti e vogliono realizzare il salto definitivo per raggiungere la zona Champions League. La squadra di José Mourinho viene da ben due sconfitte consecutive: quella contro il Brighton ma soprattutto il KO interno per 3-1 contro il Liverpool.

Si riprende, invece, il Chelsea del neo arrivato Thomas Tuchel. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Leicester e lo 0-0 con i Wolves, arriva la vittoria per 2-0 contro il Burnley. Tottenham e Chelsea occupano il sesto ed il settimo posto e sono indietro ad un West Ham che, a sorpresa, è quinto in classifica. Un derby molto importante per entrambe le squadre che si giocheranno davvero tutto.

Tottenham Chelsea formazioni , le ultimissime

Il Tottenham dovrebbe schierare il suo 3-4-2-1 con Lloris tra i pali e la difesa composta da Sanchez, Alderweireld e Rodon. A centrocampo si potrebbero vedere titolari Hojbjerg e Ndombele come centrali mentre sulle fasce Sissoko e Davies. In attacco grave perdita per gli Spurs che dovranno fare a meno di Kane. Nel reparto offensivo ci saranno Son e Bale a dare supporto alla punta Bergwijn.

Il Chelsea risponde con lo stesso nuovo modulo. A porta ci sarà Mendy mentre per il tecnico ex PSG, a differenza del suo predecessore Frank Lampard, si gioca con la difesa a tre . Possibile lo schieramento di Azpilicueta, Silva e Rudiger. Centrocampo a quattro, invece, con Jorginho, Kante, Mount e Hudson-Odoi. Per l’attacco Werner e Havertz dovrebbero essere dietro la punta Pulisic.

Tottenham Chelsea, le probabili formazioni

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Alderweireld, Rodon; Sissoko, Hojbjerg, Ndombele, Davies; Bale, Son, Bergwijn.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; Jorginho, Kante, Mount; Hudson-Odoi, Werner, Havertz, Pulisic.

Dove vedere il match

Tottenham-Chelsea, match valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si giocherà giovedì 4 febbraio alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Tottenham e Chelsea si sono affrontate 168 volte nella loro storia. Le vittorie sono nettamente a favore dei Blues e sono 72 contro le 54 degli Spurs. Solo 42 volte il match è finito in parità. Sempre tantissimi gol nel derby londinese. Sono 238 quelli messi a segno dal Tottenham e 259 quelli del Chelsea.

L’ultimo precedente tra le due squadre è quello dei quarti della Carabao Cup del 29 settembre 2020. La partita finì 1-1 con le reti di Werner e Lamela dopo i tempi regolamentari. Il match si decise ai rigori dove a trionfare furono proprio i padroni di casa che passarono, così, il turno.

L’ultima sfida, invece, in campionato risale al 22 dicembre 2019. Questa volta a vincere furono gli ospiti per 2-0 grazie ad una doppietta di Willian.

Migliori Bookmakers AAMS