Tottenham Arsenal diretta tv – Tottenham Arsenal è sicuramente il big match dell’undicesima giornata di Premier League. La partita si giocherà il 6 dicembre alle 17:30. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Football ed in streaming su Sky Go.

Al Tottenham HotSpurs Stadium andrà in scena la sfida tra Tottenham ed Arsenal per l’undicesima giornata del campionato inglese. Le due squadre stanno sicuramente affrontando due periodi molto diversi.

Il Tottenham è capolista, a sorpresa, del campionato con 21 punti, alla pari con il Liverpool. L’Arsenal, invece, in un anomalo quattordicesimo posto che sta gettando la squadra di Mikel Arteta in una vera e propria crisi.

La squadra di José Mourinho viene dal pareggio di Stamford Bridge contro il Chelsea per 0-0. Prima di esso ha vinto il big match contro il Manchester City per 2-0 e poi la vittoria esterna contro il West Bromwich Albion per 1-0. Ancora prima il Tottenham ha vinto 2-1 contro il Brighton.

Anche in Europa la squadra inglese sta facendo bene. Ha la qualificazione in tasca, nonostante il 3-3 di ieri contro il Lask, ma deve giocarsi con l’Anversa il primato del girone.

Tutt’altro che positivo, invece, l’andamento dell’Arsenal. La squadra di Arteta è reduce dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Wolverhampton. Un’altra sconfitta interna è quella contro l’Aston Villa ed in mezzo c’è il pareggio per 0-0 contro il Leeds di Marcelo Bielsa. I Gunners non vincono in campionato dal successo esterno contro il Manchester United del 1 novembre.

13 punti e 5 sconfitte sono sicuramente troppe per una squadra che vuole rialzarsi. L’undicesimo posto non va giù a Mikel Arteta che starebbe anche per rischiare la panchina. Anche in Europa l’Arsenal sta andando bene. Padrone assoluto del girone a +6 dalla seconda, il Molde.

Tottenham Arsenal diretta tv , dove seguire il match

Tottenham Arsenal, valido per l’undicesima giornata di Premier League, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203 del digitale terrestre).

Il match sarà visibile, per gli abbonati, anche in streaming sull’app di Sky Go disponibile sia per il sistema Android che per il sistema IOS.

Probabili formazioni di Tottenham-Arsenal

Non mancano gli infortuni da una parte e dell’altra. Mourinho ha dei dei dubbi su Carlos Vinicius. L’Arsenal, invece, dovrà fare a meno di David Luiz protagonista di un grave scontro con Jiménez del Wolves nella scorsa partita.

Il Tottenham scenderà in campo con un 3-4-3 con Lloris tra i pali. La difesa sarà formata da Aurier, Reguilon e Alderweireld anche se su quest’ultimo il tecnico ha dei dubbi. Il centrocampo è composto da Sissoko, Dier, Hojbjerg e Ndombele. In attacco Son e Bergwijn che daranno supporto allo straripante Kane.

L’Arsenal risponde con un 4-3-3. A porta ci sarà Leno. A difesa i due centrali saranno Tierney ed Holding. Sulle fasce Bellerin e Gabriel. A centrocampo Xhaka, Dani Ceballos e Willock. L’attacco sarà composto dai soliti tre Wilian, Saka e Aubameyang.

TOTTENHAM (3-4-3), la probabile formazione: Lloris; Aurier, Alderweireld , Reguilon; Sissoko , Dier , Hojbjerg, Ndombele; Son, Kane, Bergwijn

ARSENAL (4-3-3), la probabile formazione: Leno; Bellerin, Tierney, Holding, Gabriel; Xhaka, Dani Ceballos, Willock ; Wilian, Saka, Aubameyang.

Precedenti e statistiche di Tottenham-Arsenal

Sono 187 in totale le partite giocate tra Tottenham ed Arsenal. Le vittorie sono nettamente a favore dei Gunners, ben 77 contro le 59 degli Spurs. Solo 51 pareggi tra le due squadre.

Il Tottenham viene dallo 0-0 con il Chelsea e da due vittorie di fila contro il WBA e Brighton. L’Arsenal dalla sconfitta per 2-1 contro i Wolves e da quella per 3-0 contro l’Aston Villa.

Il Tottenham ha vinto 3 degli ultimi 7 precedenti contro l’Arsenal. Due, invece, per i Gunners le vittorie contro la squadra dei Lilywhites.

L’ultimo precedente in casa del Tottenham fu il 2-1 giocato a luglio con i gol di Son e Alderweireld dopo il vantaggio iniziale di Lacazette dell’Arsenal.

