Torino Genoa formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventiduesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 13 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202) e in streaming su Sky Go.

Una sfida per la salvezza molto importante quella tra Torino e Genoa. Ha bisogno di punti la squadra di Davide Nicola che attualmente è al quartultimo posto. I granata devono assolutamente vincere dopo i 4 pareggi consecutivi. L’ultimo, in rimonta con l’Atalanta per 3-3, ha dato sicuramente tanto coraggio all’ambiente che vuole puntare ad una salvezza tranquilla.

In grande forma, invece, il Genoa di Davide Ballardini. La vittoria contro il Napoli per 2-1 ha fatto collezionare al Grifone la terza vittoria consecutiva. I rossoblù sono balzati all’undicesimo posto e sembrano lontani dalla zona retrocessione. La salvezza, però, non è ancora garantita ed il Genoa vorrà continuare con questo andamento in modo da poter concludere nel migliore dei modi la stagione.

Torino Genoa formazioni, le ultimissime

Il Torino dovrà fare ancora a meno di Sanabria. Nel 3-5-2 granata ci sarà Sirigu a porta mentre la difesa a tre potrà vedere lo schieramento di Izzo, Nkoulou e Bremer. A centrocampo come centrali potrebbero esserci Mandragora, Rincon e Lukic mentre come laterali Singo ed Ansaldi. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia d’attacco Belotti–Zaza.

Il Genoa risponde con lo stesso modulo. A porta Perin, che ha realizzato grandissime parate contro il Napoli. Nella retroguardia rossoblù spazio a Masiello, Radovanovic e Criscito. Centrocampo a cinque con Zappacosta, Strootman, Badelj ,Zajc e Czyborra. In attacco ancora indisponibile Shomurodov per questo che vanno verso la conferma Destro e Pandev , autore di una doppietta contro gli azzurri.

Torino Genoa, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Zaza

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Pandev

Dove guardare il match

Torino-Genoa, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 13 febbraio alle ore 15 all’Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa su Sky sul Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Sono 111 in totale le partite tra le due squadre. Sono 45 le vittorie del Torino ,33 quelle del Genoa così come anche i pareggi. I gol messi a segno dai granata sono 182 contro i 152 del Torino.

L’ultimo precedente risale allo scorso campionato, quello del 16 luglio 2020. La partita terminò 3-0 per il Torino grazie alle reti di Bremer, Lukic e Belotti. Il match si è giocato anche per gli ottavi di Coppa Italia. Dopo i gol di De Silvestri e Favilli, l’incontro si decise ai calci di rigori dove a trionfare fu proprio il Torino.

