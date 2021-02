Siviglia-Borussia Dortmund Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 17-2-2021

Siviglia Borussia Dortmund formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per gli ottavi di finale di Champions League e si giocherà mercoledì 17 febbraio alle ore 21:00 al Sánchez-Pizjuán di Siviglia. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport (canale 203).

Un altro ottavo di finale molto interessante è la sfida tra Siviglia e Borussia Dortmund. La squadra andalusa ha dominato l’Europa League negli ultimi anni vincendone ben tre di fila. Stavolta è agli ottavi di Champions League che non supera dall’edizione 2017/18 quando sconfisse il Manchester United. Gli spagnoli in campionato sono quarti ad un solo punto di distanza da Barcellona e Real Madrid.

Non molto continuo, invece, il Borussia Dortmund. Sesto posto in campionato e la vetta si fa davvero lontanissima: sono 15 i punti di distanza dalla capolista Bayern Monaco. Dopo la sconfitta contro il Friburgo, arriva anche il pareggio interno con l’Hoffenheim. Troppi passi falsi per gli uomini di Edin Terzic che vorrà sicuramente cercare riscatto in Europa per dare un senso alla stagione.

Siviglia Borussia Dortmund formazioni, le ultimissime

Julen Lopetegui schiererà un 4-3-3. Bono a porta e con una difesa a tre formata da Navas, Koundé, Diego Carlos ed Escudero. A centrocampo possibili gli schieramenti di Fernando, Jordán e Rakitić. Un tridente davvero importante che prevede Suso ed En-Nesyri che affiancherebbero il Papu Gómez a caccia del suo primo gol europeo con gli andalusi.

Un 4-2-3-1 per il Borussia. A difendere i pali ci sarà il solito Bürki. La difesa potrebbe prevedere Akanji e Hummels come centrali, sulla fascia sinistra Meunier e su quella destra Guerreiro. Per il centrocampo Bellingham potrebbe essere schierato insieme a Delaney. Nel reparto offensivo ci potrebbero essere Sancho, Reus e Brandt a supporto della punta di diamante Haaland.

Siviglia Borussia Dormtund, le probabili formazioni

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán, Rakitić; Gómez, Suso, En-Nesyri

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Sancho, Reus, Brandt; Haaland

Dove seguire il match

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Statistiche e precedenti

Sono solo due i precedenti tra Siviglia e Borussia Dortmund e risalgono alla fase a gironi di Europa League nel 2010. Siviglia e Borussia Dortmund erano nel gruppo J assieme a PSG e Karpaty. In Germania finì 1-0 per gli spagnoli grazie alla rete di Cigarini.

Al ritorno, ci fu un 2-2. A sbloccare la partita per il Borussia fu Kagawa ma in pochi minuti il Siviglia firma la rimonta prima con Romaric e poi con Kanouté. Gli ospiti riescono a trovare anche il gol definitivo del pareggio con Subotic. Il Siviglia si qualificherà, da secondo, nel girone sotto il PSG.

