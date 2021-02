Sassuolo-Bologna Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 20-2-2021

Sassuolo Bologna formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventitreesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 20 febbraio alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’incontro sarà visibile sull’app Dazn e sul canale DAZN1 (numero 209).

Oltre a Milan-Inter c’è anche il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. Una partita per due squadre che distano ben 10 punti. Il Sassuolo è ottavo a 34 punti mentre il Bologna dodicesimo con 24. La squadra di Roberto De Zerbi, dopo un inizio sprint, si è spenta allontanandosi dalla zona Europa League. L’ultima vittoria, contro il Crotone, è stata sofferta ma è un buon segnale dopo la sconfitta in casa contro lo Spezia.

Di umore diverso il Bologna. Quello col Benevento è stato il sesto pareggio della stagione. La salvezza sembra esse guadagnata ma Sinisa Mihajlovic non vuole che la sua squadra si rilassi troppo dopo la vittoria contro il Parma per 3-0.

Sassuolo Bologna formazioni, le ultimissime

Sassuolo con 4-2-3-1. A porta ci sarà Consigli mentre nella difesa a quattro probabili dal primo minuto Marlon e Ferrari come centrali e Muldur e Rogerio sulle fasce. Nel centrocampo a due spazio a Locatelli e Maxime Lopez. De Zerbi non avrà ancora Boga ed è per questo che in si affida a Berardi, Djuricic e Traore alle spalle del bomber Caputo.

Modulo speculare per il Bologna. Skorupski difenderà i pali, davanti a lui Soumaoro e Danilo come difensori centrali con Tomiyasu sulla fascia sinistra e Dijks su quella destra. A centrocampo dovrebbero partire titolari Schouten e Svanberg. Anche Mihaljovic perde qualche pezzo in attacco, come Palacio, ed è per questo che si pensa allo schieramento di Orsolini, Soriano e Sansone a dare supporto a Barrow.

Sassuolo Bologna, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

Dove seguire il match

Sassuolo-Bologna, match valido per la ventitreesima giornata di campionato, si svolgerà sabato 20 febbraio alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, l’incontro potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Sono solamente 13 i derby tra Sassuolo e Bologna. Le vittorie sono bilanciate: 3 da una parte e dall’altra. Sono solamente 5 i pareggi. 17, invece, le reti segnate complessivamente.

L’ultimo incontro risale all’8 novembre 2019. Al Mapei Stadium terminò 3-1 per il Sassuolo. A condurre alla vittoria i padroni di casa furono una doppietta di Caputo ed una rete di Boga. Inutile il gol della bandierina per il Bologna, nella ripresa, che ridusse lo svantaggio con Orsolini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS