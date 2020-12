Sampdoria-Crotone Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 19-12-2020

Sampdoria Crotone formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per la tredicesima giornata del campionato di Serie A e si giocherà sabato 19 dicembre alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

Sampdoria-Crotone sarà il secondo anticipo della tredicesima giornata di campionato di Serie A. Una sfida che potrebbe rilanciare le due squadre. La Sampdoria viene da un ottimo successo in casa del Verona per 2-1 grazie alle reti di Ekdal e Verre. I blucerchiati non venivano da uno score incoraggiante: tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro.

La vittoria al Bentegodi ha ridato speranza agli uomini di Claudio Ranieri che ospiteranno un Crotone affamato di punti. Dopo la vittoria con lo Spezia, i calabresi si fermano 0-0 in casa dell’Udinese e restano in fondo alla classifica con 6 punti alla pari col Torino che deve ancora giocare con la Roma. In ottica salvezza, questa trasferta è importante per il Crotone che deve assolutamente fare punti per non rischiare fin da subito la retrocessione.

Sampdoria Crotone formazioni , le ultime

Claudio Ranieri si affida al suo 4-4-1-1 di sempre. A porta confermato Audero davanti alla difesa a quattro composta da Ferrari, Yoshida, Colley e Augello. A centrocampo ci sarà Candreva affianco a Thorsby, che ritorna dalla squalifica, insieme a Ekdal e Yankto. In attacco Quagliarella sarà supportato da Verre, autore del gol a Verona.

Giovanni Stroppa risponde con un 3-5-2 che prevede Cordaz tra i pali e la difesa a tre formata da Magallan, Marrone e Luperto. Il centrocampo vedrà Eduardo, Zanellato e Molina centrali mentre Pereira e Reca sulle fasce. In attacco i pitagorici si affidano alla coppia dei fantasisti Simy e Messias che sta facendo molto bene.

Sampdoria Crotone probabili formazioni

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Yankto; Verre; Quagliarella.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Molina, Reca; Messias, Simy.

Dove seguire la partita

Sampdoria-Crotone, match valido per la dodicesima giornata di campionato, si svolgerà sabato 19 dicembre alle ore 18:00 al Luigi Ferraris. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202)

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Ci sono diversi precedenti tra Sampdoria e Crotone. In totale sono 7 partite con 3 vittorie da ambo le parti ed un solo pareggio. L’ultimo risale al terzo turno di Coppa Italia dove la Sampdoria si impose all’Ezio Scida per 3-1. In gol per i pitagorici Molina mentre per la Sampdoria Caprari, Quagliarella e Maroni.

In campionato, invece, l’ultima sfida a Marassi è quella del 21 ottobre 2017 dove la Samp si impose con un sonoro 5-0. I marcatori furono Ferrari, Quagliarella, Caprari, Linetty e Kownacki. Al ritorno fu il Crotone a vincere per 4-1 con la doppietta di Trotta, la rete di Stoian e l’autorete del portiere della Samp Viviano. Per i blucerchiati in gol Zapata.

