Europei Under 21, Repubblica Ceca-Italia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 24-3-2021

Repubblica Ceca Italia formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vedrà in campo la Nazionale Under 21 contro la Repubblica Ceca. L’incontro si disputerà mercoledì 24 marzo alle ore 18:00 all’Arena Petrol di Celje, in Slovenia. La partita sarà visibile su Rai 2 e anche sulla piattaforma Raiplay scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Inizia anche il cammino europeo per l’Under 21 italiana. La squadra di Paolo Nicolato è finita nel gruppo B insieme a Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca. Proprio contro i cechi si giocherà la partita d’esordio. La competizione, quest’anno, ha un aspetto tutto nuovo. Infatti, prevede prima la fase a gironi, che si giocherà a marzo, e poi la finale direttamente a giugno.

L’Italia è riuscita a qualificarsi come prima nel gruppo insieme ad Islanda, Irlanda, Svezia, Armenia e Lussemburgo. Gli azzurrini vengono da ben quattro vittorie consecutive. Anche la Repubblica Ceca, però, ha chiuso al vertice il proprio girone di qualificazione, superando di un solo punto la Croazia che è arrivata seconda. La sfida sarà molto importante.

Repubblica Ceca Italia formazioni, le ultimissime

La nazionale di Karel Krejci scenderà in campo con un 3-4-1-2. In porta ci sarà Jedlicka, la difesa a tre potrebbe vedere Plechaty, Krejci e Fukala. Per il centrocampo, possibile spazio per Havelka e Janosek come centrali mentre sulle fasce Holik e Vanicek. Nel reparto offensivo Bucha potrebbe partire titolare alle spalle dei due attaccanti Lingr e Sasinka

L’Italia risponde con un 3-5-2. A difendere i pali ci sarà Carnesecchi, davanti a lui la difesa formata da Del Prato, Gabbia e Lovato. Nel centrocampo a cinque, possibile schieramento di Frattesi, Rovella e Tonali come centrali mentre sugli esterni Zappa e Sala. Nicolato deve fare a meno di Sottil e Pinamonti per questo motivo che in attacco dovrebbero partire titolari Cutrone e Scamacca.

Repubblica Ceca Italia, probabili formazioni

Repubblica Ceca Under 21 (3-4-1-2): Jedlicka; Plechaty, Krejci, Fukala; Holik, Havelka, Janosek, Vanicek; Bucha; Lingr, Sasinka.

Italia Under 21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella, Tonali, Sala; Cutrone, Scamacca.

Dove seguire il match

Repubblica-Ceca Italia, match valido per il gruppo B degli Europei Under 21, si giocherà mercoledì 24 marzo alle ore 18:00 all’Arena Petrol di Celje. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Rai 2.

Sarà possibile seguire la partita anche in streaming attraverso RaiPlay, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Italia e Repubblica Ceca Under 21 si sono sfidate quattro volte complessivamente. Le vittorie sono due per parte. L’ultimo precedente risale all’Europeo del 2017 che si è svolto in Polonia. Le due squadre si trovavano nello stesso girone ed in quell’occasione vinse la Repubblica Ceca per 3-1. In gol Travnik e Havlik. Berardi riapre la partita prima del della rete di Luftner che chiude definitivamente il match.

