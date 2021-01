Supercoppa di Francia, PSG-Marsiglia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-1-2021

Psg Marsiglia formazioni e dove seguire in diretta tv e streaming il match valido per la Supercoppa francese (chiamato Trophée des Champions) . La partita si giocherà mercoledì 13 gennaio alle ore 21:00 nello stadio Bollaert-Delelis di Lens. L’incontro sarà trasmesso in streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN e e in diretta tv sul canale satellitare DAZN1.

Le Classique è una delle sfide più importanti di Francia. Ad aggiungere ancora valore a questa sfida storica è che PSG e Marsiglia si giocano la Supercoppa di Lega. Le due squadre, tra le più titolate di Francia, si giocano un trofeo che è fondamentale per la stagione. Sulla panchina dei parigini farà il suo esordio assoluto Mauricio Pochettino dopo l’esonero di Thomas Tuchel.

In campionato, la squadra della capitale non sta avendo la strada spianata com’è successo sempre negli ultimi anni. Il PSG si trova a pari punti con il Lille a -1 dal Lione di Rudi Garcia. I parigini hanno avuto qualche KO di troppo, ben quattro, che hanno rallentato la corsa per il titolo. A 7 punti di distanza, invece, c’è il Marsiglia che aveva iniziato molto bene.

La squadra di André Villas-Boas, dopo l’eliminazione dalla Champions League, era ancora in lotta per il titolo. Poi sono arrivate diverse sconfitte come contro l’Angers e il Rennes e l’Olympique ha perso molto terreno. La vittoria della Supercoppa sarebbe una magra consolazione per l’OM e potrebbe portare l’allenatore portoghese alla vittoria di un titolo importante.

PSG Marsiglia formazioni , le ultime

Il PSG, orfano del suo Neymar, scenderà in campo con un 4-3-3. In porta confermato Keylor Navas. La difesa a tre sarà composta dai due centrali Marquinhos e Kehrer e sulle fasce l’italiano Florenzi e Bakker. A centrocampo spazio a Gueye, Herrera e Verratti. Un attacco stellare per il tecnico formato da Kean, Di Maria e Mbappé. Pochettino ha recuperato anche Icardi, l’argentino potrebbe subentrare a partita in corso.

Dato che il 4-3-3 non sembra aver portato risultati, Villas-Boas potrebbe ritornare al suo consueto 4-2-3-1. A difendere i pali c’è il veterano Mandanda. Davanti al francese probabile la difesa a quattro con Sakai, Alvaro, Caleta-Car e l’ex Inter Nagatomo. Come mediani, invece, Kamara e Rongier. A supporto della punta Benedetto potrebbero giocare Payet, Cuisance e Thauvin.

PSG Marsiglia , probabili formazioni

Psg (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kehrer, Bakker; Gueye, Herrera, Verratti; Di Maria, Kean, Mbappé.

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo; Kamara, Rongier; Payet, Cuisance, Thauvin; Benedetto.

Dove seguire il match

PSG-Marsiglia, match valido per la Supercoppa francese, si svolgerà mercoledì 13 gennaio alle ore 21:00 sul campo neutro Bollaert-Delelis di Lens. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, il match potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Il Classique si è giocato, complessivamente, 94 volte. Le vittorie sono 40 per il PSG e 33 per il Marsiglia, solo 21 volte la sfida si è conclusa con un pareggio. In campionato l’OM ha vinto clamorosamente al Parco dei Principi con una rete di Thauvin.

L’ultima volta che PSG e Marsiglia si sono affrontate in Supercoppa risale al 28 luglio 2010. In quella partita vinse l’OM di Didier Deschamps per 5-4 ,dopo i calci di rigore, contro il PSG di Antoine Kombouaré.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS