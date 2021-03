Lituania-Italia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 31-3-2021

Lituania Italia formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la terza giornata di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar del gruppo C. La partita si giocherà mercoledì 31 marzo alle ore 20:45 all’ LFF stadionas di Vilnius. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Terza partita per gli azzurri di Roberto Mancini. Quella contro la Bulgaria è stata una partita opaca ma gli azzurri hanno comunque guadagnato i tre punti. Prima sul dischetto Belotti e poi un super gol di Locatelli , portano la Nazionale a 6 punti così come la Svizzera. L’Italia, quindi, si prepara ad affrontare un altro incontro: quello contro la Lituania.

Continua la striscia positiva del CT ex Manchester City. Contro la Lituania, il tecnico vorrà sicuramente una squadra migliore rispetto al primo tempo di Sofia. La formazione di Valdas Urbonas viene dalla sconfitta per 1-0 contro la Svizzera ed in casa vorrà riscattarsi visto che è anche a secco di gol.

Lituania Italia formazioni, le ultimissime

Per i lituani ci sarà il 4-5-1. A porta Svedkauskas, davanti a lui la difesa formata da Mikoliunas, Gaspultis, Beneta e Valtkunas. Per il centrocampo favoriti Novikovas, Dapkus, Simkus affianco a Slivka e Lasickas. Per l’attacco, invece, c’è l’unica punta Cernych.

Mancini in campo con un suo solito 4-3-3, la formazione non dovrebbe cambiare molto. A difendere i pali ci sarà sempre Donnarumma, come difensori centrali Bonucci ed Acerbi mentre sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Spinazzola, il migliore contro la Bulgaria. A centrocampo sempre confermati Barella, Locatelli, autore del gol del raddoppio, affianco a Verratti. In attacco il tridente Chiesa, Belotti e Insigne.

Lituania Italia formazioni, le probabili formazioni

Lituania (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Dove seguire il match

Lituania-Italia, match valido per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, si giocherà mercoledì 31 marzo alle ore 20:45 all’ LFF stadionas di Vilnius. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Rai 1.

Sarà possibile seguire la partita anche in streaming attraverso RaiPlay, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Sono sei in totale i precedenti tra le due squadre. Lo score è nettamente a favore degli azzurri con quattro vittorie e due pareggi. L’ultimo precedente in Lituania risale addirittura al 6 giugno 2007, in occasione delle qualificazioni per gli Europei nel gruppo B. Ad allenare la Nazionale c’era Roberto Donadoni.

L’Italia riuscì ad imporsi per 2-0 grazie ad una doppietta di Fabio Quagliarella. All’andata finì 1-1: prima il vantaggio degli ospiti con Danilevicius e poi il pareggio di Pippo Inzaghi.

