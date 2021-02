Lazio-Sampdoria Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 20-2-2021

Lazio Sampdoria formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà sabato 20 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma. L’incontro sarà visibile in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

Il sabato pomeridiano di Serie A si apre con la sfida tra Lazio e Sampdoria. Un match che vale molto per la Lazio che cerca di rialzarsi dopo la sconfitta contro l’Inter. Prima del KO a San Siro, la squadra di Simone Inzaghi veniva da sei vittorie consecutive in campionato. I biancocelesti sono appaiati a Napoli ed Atalanta . Si pensa, però, anche alla sfida col Bayern Monaco in Champions League.

Andamento singhiozzato quello della Sampdoria di Claudio Ranieri. Nello scorso turno è arrivata la vittoria contro la Fiorentina. I blucerchiati sono a 30 punti e vedono sempre di più concretamente la salvezza nonostante qualche sconfitta di troppo. Una stagione sicuramente positiva con un Quagliarella sempre più trascinatore.

Lazio Sampdoria formazioni, le ultimissime

Per Inzaghi un 3-5-2. Reina difenderà i pali e davanti a lui difesa schierata con Patric, Acerbi e Musacchio vista l’indisponibilità di Radu. Centrocampo a cinque che può vedere il possibile schieramento di Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Marusic. Non da escludere un turn over in attacco in vista della gara di Champions. Affianco ad Immobile potrebbe giocare Correa ma anche Caicedo.

4-4-1-1, invece, per la Sampdoria. Audero a porta, Tonelli, che ricentra dalla squalifica, e Colley come difensori centrali. Sulle fasce spazio a Bereszynski e Augello. A centrocampo Candreva, Adrien Silva dovrebbero affiancare Thorsby e Jankto. Riposo per Quagliarella e Ranieri si affida a Damsgaard alle spalle dell’unica punta Keita Baldé.

Lazio Sampdoria, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Keita Baldé

Dove seguire il match

Lazio-Sampdoria, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 20 febbraio alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Sono 116 le partite in totale tra Lazio e Sampdoria. Le vittorie sono nettamente a favore della Lazio e sono 52 contro le 28 della Sampdoria. Sono 36 i pareggi. Tanti gol segnati dai biancocelesti, ben 172, contro i 124 dei blucerchiati.

L’ultimo precedente risale allo scorso campionato, match del 18 gennaio 2020, dove la Lazio travolse 5-1 la Sampdoria. In gol prima Caicedo, poi una tripletta di Immobile ed una rete di Bastos. Per la Sampdoria solamente il gol della bandiera di Linetty nella ripresa.

