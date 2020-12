Lazio-Brugge Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 8-12-2020

Lazio Club Brugge è l’ultima partita valente per il girone F di Champions League in programma martedì 8 dicembre (ore 18:55) allo Stadio Olimpico di Roma. Alla Lazio basta poco per il grande obbiettivo degli ottavi ma anche i belgi vogliono crederci nell’impresa. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del digitale terrestre).

Se l’Inter dovrà fare qualche calcolo in più per poter sperare nella qualificazione agli ottavi, diversa è la situazione della Lazio. Nel girone F c’è solo un posto per poter staccare il pass per gli ottavi. Il Borussia Dortmund, infatti, è già sicuro della qualificazione ma deve vincere contro lo Zenit per rimanere in testa.

La Lazio, attualmente seconda, deve contendersi un altro posto insieme al Club Brugge visto che i russi sono già matematicamente fuori. Ai biancocelesti basterebbe anche un pareggio per poter centrare l’obiettivo dando un’occhiata alla partita che si giocherà in contemporanea in Russia. Dopo la vittoria contro lo Spezia nell’anticipo di sabato, la Lazio vuole bissare e vincere a tutti i costi contro la squadra di Brugge che all’andata ha bloccato gli uomini di Simone Inzaghi.

La qualificazione sarebbe molto importante per il club che in campionato non sta rendendo come ci si aspettava. La sfida di martedì potrebbe essere un nodo cruciale per le sorti di un’intera stagione considerate anche le entrate che spetterebbe al club in seguito alla qualificazione storica.

Decisamente meglio l’andamento del Club Brugge in che comanda la classifica della Jupiler League in attesa però delle altre partite che si giocheranno oggi. Philippe Clement sogna una qualificazione che manca da tempo. Vivo è il ricordo del grande Club Brugge della stagione 1977/78 che perse la finale della Coppa di Campioni contro il Liverpool.

Lazio-Club Brugge , le ultime sulle formazioni

Dubbi in vista per Simone Inzaghi in una partita fondamentale. Nel suo 3-5-2 ci sarà sicuramente Reina in porta che sta attraversando un periodo di forma smagliante e verrà preferito a Strakosha. A difesa dovrebbe esserci Luiz Felipe insieme ad Acerbi e Hoedt, quest’ultimo in ballottaggio con Radu.

Il regista di centrocampo sarà Lucas Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto a supporto sui lati. Sulla fascia destra dovrebbe esserci Marusic mentre a sinistra ci sarà posto per Farias. Immancabile l’attacco formato da Immobile e Correa.

Clement risponde con un 4-3-3 con Mignolet tra i pali. Una difesa a quattro che vede centrali , Mechele, Kossounou, mentre sulle fasce Clinton Mata e Ricca. A centrocampo Vormer, Balanta, Vanaken già in gol all’andata su rigore. L’attacco sarà composto dal trio Dennis, Okereke, Lang.

Probabili formazioni Lazio-Brugge

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Kossounou, Ricca; Vormer, Balanta, Vanaken; Dennis, Okereke, Lang.

Dove guardare Lazio-Brugge

Lazio-Zenit è il match che vale per il quarto turno del gruppo F di Champions League. La partita si giocherà martedì 8 dicembre 2020 (ore 18:55) allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile su Sky su Sky Sport Uno (canale numero 201)

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti tra Lazio e Brugge

Le due squadre si affrontano per la prima volta. Come precedente c’è solo la gara d’andata finita 1-1 allo Stadio Jan Breydel. In gol prima Correa per la Lazio e poi il pareggio dei belgi con Vanaken che ha segnato dagli undici metri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS