Lazio-Bayern Monaco Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 23-2-2021

Lazio Bayern Monaco formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match è valido per gli ottavi di finali di Champions League e si giocherà martedì 23 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201) e anche in chiaro su Canale 5.

Ricomincia l’avventura in Champions League per la Lazio. I biancocelesti superano la fase a gironi dopo ben vent’anni e affronteranno il Bayern Monaco. La squadra di Simone Inzaghi viene da un ottimo rendimento in campionato interrotto solo dalla sconfitta contro l’Inter. Ieri è arrivato il successo casalingo in casa contro la Sampdoria che rilancia la squadra capitolina.

Non si può dire lo stesso del Bayern Monaco di Hans Flick che non sta affrontando un buon momento. Si mantiene salda al primo posto ma ieri è arrivata la sconfitta contro l’Eintracht di Francoforte. Nel turno precedente, invece, ha pareggiato 3-3 contro il Bielefeld, terz’ultimo in classifica. Un Bayern che però, nonostante il brutto momento, può consolarsi con il sextete realizzato dopo aver vinto 6 titoli.

Lazio Bayern Monaco formazioni, le ultimissime

Nel 3-5-2, Inzaghi non ha una grande varietà di scelta. A porta ci sarà proprio l’ex Reina, mentre a difesa Musacchio come centrale e sui lati Patric e Acerbi. Sugli esterni di centrocampo possibile schieramento di Lazzari e Marusic mentre come centrali ci si affida ai soliti Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco il duo incontenibile Correa e Immobile.

Il Bayern risponde con il 4-2-3-1. Neuer difenderà i pali, nella difesa a quattro Boateng e Alaba potrebbero partire come centrali e come esterni Süle e Davies. Kimmich e Goretzka dovrebbero occupare la posizione di centrocampo. Sulla trequarti spazio a Sané, Musiala e Coman dietro la punta di diamante Lewandowski.

Lazio Bayern Monaco, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Musacchio, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski.

Dove vedere il match

Lazio-Bayern Monaco, match valido per gli ottavi di finali di Champions League, si giocherà martedì 23 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Uno (canale 201) e anche in chiaro su Canale 5.

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS. In alternativa, il match potrà essere visto anche tramite l’app Mediaset Play.

Precedenti e statistiche

Non ci sono precedenti tra le due squadre. L’ultima volta che, però, la Lazio ha superato i gironi risale all’edizione della Champions League 2000/01. Con quella formula, era prevista un seconda fase a gironi dopo quella principale. La Lazio, nel girone con Real Madrid, Leeds e Andelecht, si posizionò ultima non riuscendo ad avanzare ai quarti.

