Genoa-Udinese Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-3-2021

Genoa Udinese formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per la ventisettesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 13 marzo alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Una partita che può valere una salvezza. Per il Genoa i tre punti sarebbero fondamentali. Il Grifone, col suo nuovo tecnico Davide Ballardini, ha sorpreso tutti riuscendo a totalizzare tre vittorie consecutive tra cui una importante contro il Napoli. Questo score positivo, però, è durato poco perché poi sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. Questo match è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Più tranquillo, invece, l’Udinese che è all’undicesimo posto con 32 punti. I friulani non perdono addirittura da un mese, dal match contro la Roma. Fuoricasa è arrivato un punto fondamentale a San Siro contro il Milan quando i bianconeri stavano addirittura vincendo prima del pareggio in extremis su rigore di Kessié. La vittoria e Genova darebbe ancora più conferme a Luca Gotti.

Genoa Udinese formazioni, le ultimissime

Il Genoa scenderà in campo con un 3-5-2. A porta ci sarà Marchetti e davanti a lui la difesa potrebbe essere formata dal trio Goldaniga, Radovanovic e Criscito. A centrocampo Strootman è confermato insieme a Zappacosta, Badelj, Zajc e Czyborra. In attacco la coppia delle due S : Scamacca e Shomurodov , considerata la squalifica per Destro.

L’Udinese risponde con il medesimo modulo. Ci sarà Musso a difendere i pali e la difesa schierata con Nuytinck e Samir affianco a Becao, autore del gol contro il Milan. Come centrocampisti Stryger Larsen, Arslan, Pereyra e Zeegelaar potrebbero giocare assieme a De Paul, che ha realizzato una strepitosa partita contro il Sassuolo. In attacco Deulofeu affianco all’ex Napoli Llorente.

Genoa Udinese, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Shomurodov.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

Dove seguire il match

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, l’incontro potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Sono 57 le partite in totale tra Genoa ed Udinese. 18 le vittorie del Genoa e 22 quelle dell’Udinese. 17, invece i pareggi tra le due squadre. I gol segnati sono 76 per i rossoblù e 93 per i bianconeri.

L’ultimo precedente risale allo scorso campionato, al match del 3 novembre 2019. A vincere fu proprio l’Udinese per 3-1. Ad aprire le marcature, però, fu il Genoa con Pandev. De Paul riesce a pareggiare nel primo tempo ma è nella ripresa che avviene la rimonta. Allo scadere dei novanta minuti Sema realizza il gol del vantaggio e al 94′ gli ospiti trovano anche il terzo gol con Lasagna.

