Crotone-Parma Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 22-12-2020

Crotone Parma formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. La sfida tra Crotone e Parma vale per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il match si giocherà martedì 22 dicembre alle ore 18:30 allo stadio Ezio Scida di Crotone. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN e sul canale satellitare DAZN 1.

Sarà Crotone-Parma ad aprire il turno infrasettimanale dell’ultima giornata di campionato di Serie A. La quattordicesima giornata inizia a ridosso della sosta natalizia nel segno proprio di questa sfida. Solo 6 punti separano le due squadre. Il Crotone continua ad essere inchiodato all’ultimo posto della classifica dopo l’ultima sconfitta per 3-1 di Marassi contro la Sampdoria.

Anche il Parma non sta passando un momento particolarmente bello. Sono già quattro i turni senza vittoria. I tre punti mancano dal 30 novembre, dal successo esterno contro il Genoa. La squadra di Fabio Liverani chiede una reazione dopo la pesante sconfitta casalinga per 4-0 contro la Juventus. I crociati non sono mai stati in partita e restano solo a 5 punti dalla zona calda della classifica.

Crotone Parma formazioni , le ultime

Giovanni Stroppa decide di cambiare di poco la sua formazione, rispetto alla gara di Genova, sempre con il modulo 3-5-2. A difendere i pali del Crotone ci sarà Cordaz mentre nella difesa a tre spazio a Magallan, Luperto e poi Cuomo vista la squalifica di Marrone. Centrocampo a cinque con Pereira, Molina, Petriccione e Zanellato insieme a Reca. In attacco Simy affiancherà Rivière.

Fabio Liverani risponde con il 4-3-1-2 cambiando qualcosa dall’ultima formazione con la Juventus. In porta Sepe, difesa a quattro con i centrali Bruno Alves e Osorio mentre sulle fasce Gagliolo e Busi che potrebbe essere preferito a Iacoponi. Nel centrocampo Kucka giocherà con Hernani e Kurtic. Brunetta potrebbe occupare la posizione di trequartista mentre in attacco confermati Inglese e Gervinho.

Crotone Parma , le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Cuomo, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Zanellato, Reca; Simy, Rivière.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta; Inglese, Gervinho.

Dove seguire il match in diretta tv e streaming

Crotone-Parma, match valido per la quattordicesima giornata di campionato, si svolgerà martedì 22 dicembre alle ore 18:30. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, il match potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Non ci sono precedenti tra Parma e Crotone che si affrontano per la prima volta in Serie A. Nell’anno della prima storica promozione del Crotone, nella stagione 2017-18, il Parma militava in Serie B e per questo le due squadre non si sono mai incrociate nel massimo campionato.

