Manchester City-United Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-3-2021

Manchester City United formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventisettesima giornata del campionato di Premier League e si giocherà domenica 7 marzo alle 17:30 all’Eithad Stadium di Manchester. L’incontro sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e su Sky Sport Football (numero 203).

Nella ventisettesima giornata di Premier League arriva il derby di Manchester. La distanza è davvero eccessiva tra la capolista City e lo United al secondo posto. Sono ben 14 i punti di distacco tra le due squadre e i Reds sono con un piede fuori dalla lotta per il titolo, complici anche i diversi pareggi realizzati dalla squadra di Ole Solskjær.

Un rullo compressore, invece, il City di Pep Guardiola. Dopo un inizio un po’ complicato, i Citizens non ne hanno sbagliata una. L’ultima sconfitta risale a novembre scorso contro il Tottenham. Da lì in poi solo vittorie e due pareggi insieme ai successi in Champions League. Il City si conferma padrone assoluto del campionato e la vittoria nel derby potrebbe ipotecare davvero la conquista del titolo.

Manchester City United formazioni, le ultimissime

Il City si schiera con il 4-3-3. In porta ci sarà Ederson mentre in difesa ci sarà un nuovo assetto. Ruben Dias e Laporte potrebbero essere i due centrali mentre sulle fasce spazio sempre a Walker e Cancelo. Nel centrocampo a tre possibile schieramento di Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne. In attacco, invece, Gabriel Jesus come punta potrebbe affiancare Mahrez e Sterling.

Lo United risponde con il 4-2-3-1. De Gea a porta mentre sulla difesa a quattro ci potrebbero essere Lindelof e Maguire come difensori centrali e come terzini Wan Bissaka e Shaw. A centrocampo dovrebbero giocare Fred e Pogba. Nella trequarti Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford dietro la punta Martial.

Manchester City United, probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

Dove seguire il match

Manchester City-Manchester United, match valido per la ventisettesima giornata di Premier League , si giocherà domenica 7 marzo alle 17:30 all’Eithad Stadium di Manchester. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Il match si è giocato 184 volte nella storia. Le vittorie sono a favore dello United e sono 76 contro le 55 del City. 53 invece sono i pareggi mentre 251 i gol dei Citizens e 263 quelli dello United. Il precedente più recente all’Eithad Stadium risale al 29 gennaio 2020 nella semifinale per la Carabao Cup. A vincere furono i Reds per 1-0 grazie ad un gol di Matic.

L’ultimo precedente in campionato, invece, è quello del 7 dicembre 2019. In quell’occasione furono sempre gli ospiti a vincere per 2-1. Prima Rashford e poi Martial siglarono il 2-0 e nel finale arrivò il gol della bandiera del City con Otamendi.

