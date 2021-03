Chelsea-Atlético Madrid Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 17-3-2021

Chelsea Atletico Madrid formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per il ritorno degli ottavi di Champions League e si giocherà mercoledì 17 marzo alle 21:00 allo Stamford Bridge di Londra. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203).

Partita ancora aperta quella tra Chelsea e Atlético Madrid. La squadra di Thomas Tuchel, all’andata, ha realizzato una vera e propria impresa. Con un super gol di Olivier Giroud, è riuscito ad espugnare il Wanda Metropolitano. Il gol di vantaggio, nonché in trasferta, può essere preziosissimo in caso di gestione della partita.

Chi dovrà rincorrere, invece, è la squadra del Cholo Diego Simeone. Primi in Liga, per i Colchoneros ,nell’ultimo turno, c’è stato uno 0-0 deludente contro il Getafe. I punti di vantaggio sul Real Madrid sono 6 ma si sta riavvicinando anche il Barcellona che crede ancora nel titolo. L’Atlético vorrà fare bene anche in Champions League ma servirà una partita perfetta.

Chelsea Atletico Madrid formazioni, le ultimissime

Il Chelsea entra in campo con un 3-4-1-2. In porta ci sarà Mendy davanti a lui la difesa potrebbe essere formata da Azpilicueta, Christensen e Rüdiger. A centrocampo Kovacic e Jorginho dovrebbero partire come centrali mentre sugli esterni spazio a Hudson-Odoi e Alonso. Sulla tre quarti Mount giocherà alle spalle delle due punte Werner e Giroud, autore del gol dell’andata.

L’Atlético risponde con un 4-4-2. A difendere i pali ci sarà Oblak, la difesa a quattro prevede Savic e Felipe come centrali mentre sugli esterni Llorente e Hermoso. A centrocampo Correa, Koke, Saul e Lemar potrebbero partire dal primo minuto. Simeone si affida alla fantasia dei suoi due attaccanti Joao Felix e Luis Suarez per poter riaprire la partita.

Chelsea Atletico Madrid, le probabili formazioni

Chelsea (3-4-1-2): Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount; Werner, Giroud.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, Suarez.

Dove seguire il match

Chelsea-Atlético Madrid, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League , si giocherà giovedì 17 marzo alle ore 21 allo Stamford Bridge di Londra. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

La sfida si è giocata complessivamente 8 volte. Sono 3 le vittorie per il Chelsea e 2 per l’Atlético Madrid. Solamente tre volte è terminata in parità. All’andata a vincere fu il Chelsea per 1-0 grazie ad una rete di Giroud.

L’ultimo precedente in Champions League risale all’edizione 2017 quando Atlético e Chelsea erano nello stesso girone. Allo Stamford Bridge terminò 1-1. Al vantaggio degli spagnoli con Niguez rispose il Chelsea che riuscì a pareggiare con un’autorete di Savic.

