Cagliari-Torino Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 19-2-2021

Cagliari Torino formazioni e dove vederlo in diretta tv e streaming. Il match vale per l’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A e si giocherà venerdì 19 febbraio alle ore 20:45 alla Sardegna Arena di Cagliari. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

Una sfida salvezza molto importante quella tra Cagliari e Torino. C’è solo un punto di distanza tra le due squadre che stanno affrontando una crisi molto profonda. In particolare, il Cagliari di Eusebio Di Francesco continua a non vincere. Nello scorso turno è arrivata la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Per i sardi era stato assegnato un calcio di rigore negli ultimi minuti, poi annullato dopo la consultazione VAR.

Gli isolani non vincono da novembre dello scorso anno ed attualmente sono terzultimi. A due punti di distanza c’è il Torino di Davide Nicola. Una vera e propria “pariggite” per il Toro che conquista il quinto pareggio consecutivo nello 0-0 contro il Genoa. L’ultimo successo è quello esterno contro il Parma ad inizio anno e bisognerà vincere per uscirà dalla zona pericolosa della classifica.

Cagliari Torino formazioni, le ultimissime

Ancora indisponibile Sottil, Rog e Ceppitelli per il Cagliari. Nel 3-4-1-2 ci sarà Cragno a porta, mentre a difesa spazio a Walukiewicz, Godin e il nuovo acquisto Rugani. Zappa, Nandez, Marin e Tripaldelli potrebbero formare il centrocampo rossoblù. In attacco possibile schieramento di Nainggolan alle spalle delle due punte Simeone e Joao Pedro, il goleador della squadra.

Il Torino risponde con un 3-5-2. Sirigu a difendere i pali e davanti a lui la difesa composta da Izzo, Nkoulou, preferito a Lyanco, e Bremer. Nel folto centrocampo a cinque potrebbero giocare Singo, Mandragora, Rincon, Lukic insieme a Murru. Nel reparto offensivo giocheranno Zaza e Belotti data l’indisponibilità di Sanabria.

Cagliari Torino, le probabili formazioni

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Tripaldelli; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Lukic, Murru; Zaza, Belotti

Dove seguire il match

Cagliari-Torino, match valente per la ventitreesima giornata di Serie A, si giocherà venerdì 19 febbraio alle ore 20:45 alla Sardegna Arena di Cagliari. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Cagliari e Torino si sono affrontate per ben 71 volte nella loro storia. Solo una vittoria separa le due squadre: 24 successi per il Cagliari e 25 per il Torino. 22 i pareggi. Poca differenza anche nei gol: 83 quelli messi a segno dai granata e 82 quelli del Cagliari.

L’ultimo precedente risale allo scorso campionato, il 27 giugno 2020, quando alla Sardegna Arena finì 4-2 per i rossoblù. In gol Nandez e Simeone nel primo tempo. Nella ripresa il Torino provò a reagire dopo il 3-0 di Nainggolan con le reti di Bremer e Belotti ma Joao Pedro chiuse i conti con il gol che valse la vittoria per gli isolani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS