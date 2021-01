Benevento-Torino Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 22-1-2021

Benevento Torino formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Si giocherà venerdì 22 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Comunale Ciro Vigorito di Benevento. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

L’ultima giornata del girone d’andata si apre con l’anticipo del venerdì, Benevento-Torino. Le due squadre sono alla caccia dei tre punti che significherebbero una salvezza molto più tranquilla. Entrambe sono in un momento davvero complesso.

I sanniti sono reduci dalla sconfitta schiacciante per 4-1 contro il Crotone fanalino di coda. I campani, però, avevano fatto vedere grandi cose come la vittoria a Cagliari e quella ad Udine. Arriva una doccia fredda per Filippo Inzaghi che dovrà ritrovare la giusta direzione dopo i due KO consecutivi. Comunque il Benevento sta facendo meglio rispetto al primo anno in Serie A visto che attualmente ha 21 punti ed è undicesimo.

Decisamente difficile il momento per il Torino, terzultimo in classifica. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la notizia dell’esonero di Marco Giampaolo. Lo 0-0 deludente con lo Spezia, dove i liguri erano rimasti anche in dieci, ha fatto smuovere qualcosa. La società ha dichiarato di non voler continuare più con il tecnico ex Milan. Sulla panchina torinese ci sarà Davide Nicola che lo scorso anno ha portato alla salvezza il Genoa all’ultima giornata.

Benevento Torino formazioni, le ultimissime

Il Benevento scenderà in campo con un 4-3-2-1 e dovrà fare a meno di Sau, espulso nel match col Crotone. A porta ci sarà Montipò. Difesa a quattro con Glik e Tuia, favorito a Caldirola, come centrali e sulle fasce Improta e Barba. Il centrocampo a tre dovrebbe essere composto da Ionita, Dabo e Hetemaj. Per l’attacco potrebbero giocare Insigne e Caprari che farebbero da supporto alla punta Lapadula.

Nicola risponde con un 3-5-2 che prevede Sirigu tra i pali e davanti a lui la difesa composta da Izzo, Lyanco e Bremer. Centrocampo a cinque con Singo, Lukic, Segre, Linetty e Rodriguez. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Belotti–Zaza dopo la prova deludente di Verdi contro lo Spezia.

Benevento-Torino, le probabili formazioni

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Dabo, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti

Dove seguire il match

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Statistiche e precedenti

L’unico precedente tra le due squadre risale al campionato 2017/18, anno della prima storica promozione del Benvento. Al Vigorito finì 1-0 per i granata grazie alla rete di Iago Falque. Al ritorno vinse sempre il Toro per 3-0 con i gol di Iago Falque, Niang e Obi.

