Bayern Monaco Lazio formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per il ritorno degli ottavi di Champions League e si giocherà mercoledì 17 marzo alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201).

Qualificazione già in cassaforte per il Bayern Monaco che all’andata ha vinto 4-1 strapazzando la Lazio. Una partita perfetta per la squadra di Hans Flick che sogna la finale. In Bundesliga il primato dei bavaresi non appare scontato. Si mantengono in testa ma a soli 5 punti di distanza dal Lipsia che dovrà ancora giocare nel match contro il Francoforte.

Partita senza precedenti per la Lazio e Simone Inzaghi lo sa. I suoi giocatori non sono entrati con l’approccio giusto alla gara e il Bayern, con la sua enorme qualità, ne ha approfittato. In Germania si andrà per poter giocare al meglio la partita. Il gol di Correa riduce il passivo da recuperare ma serve un’impresa titanica per poter sperare nei supplementari con un Bayern che in casa è invincibile.

Bayern Monaco Lazio formazioni, le ultimissime

4-2-3-1 per il Bayern Monaco, formazione che cambia poco rispetto a quella dell’andata. A porta ci sarà Neuer mentre la difesa potrebbe vedere Boateng e Alaba e sulle fasce Sule e Davies. A centrocampo favoriti Kimmich e Goretzka. Nella trequarti recupera Muller e sulle fasce Sane e Coman potrebbero stare dietro la punta di diamante Lewandowski.

La Lazio scenderà in campo con un 3-5-2. L’ex della partita Reina difenderà i pali mentre in difesa Marusic e Radu affiancheranno Acerbi, autore dello sfortunato autogol dell’andata. A centrocampo confermati i soliti Milinkovic-Savic e Lucas Leiva come centrali mentre sulle fasce Lulic, Luis Alberto affianco a Fares. In attacco la fantasia di Correa e Immobile.

Bayern Monaco Lazio, le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; Lewandowski.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Dove seguire il match

Bayern Monaco-Lazio, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League , si giocherà giovedì 17 marzo alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedente e statistiche

Non ci sono precedenti passati tra le due squadre. L’unico è la sfida d’andata all’Olimpico che è terminata 4-1 per i bavaresi. In gol per gli ospiti Lewandowski, Musiala, Sané e un’autorete di Acerbi. Per la Lazio è arrivato il gol della bandierina di Correa.

