Barcellona-PSG Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 16-2-2021

Barcellona Psg formazioni e dove vederlo in diretta tv e streaming. Il match vale per gli ottavi di finale di Champions League e si giocherà martedì 16 febbraio alle ore 21:00 al Camp Nou di Barcellona. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201) ma anche in chiaro su Canale 5.

Si ritorna a giocare anche in Europa. Il 16 febbraio inizieranno gli ottavi di Champions League che si apriranno subito con un big match: quello tra Barcellona e PSG. Gli uomini di Ronald Koeman vengono da una stagione non particolarmente accattivante. A confermarlo sono i punti di distanza, ben 8, dalla capolista Atlético Madrid, che deve recuperare due sfide. Un Barcellona sicuramente irriconoscibile che però sta guadagnando terreno e in Liga ed è reduce da molte vittorie consecutive.

Lo stesso si può dire del PSG del neo arrivato Mauricio Pochettino. I parigini non sono più in vetta alla classifica come è successo negli scorsi anni quando vincevano il campionato con largo anticipo. Stavolta la Ligue 1 è molto aperta. La squadra della capitale è al terzo posto, a tre punti di distanza dal Lille, primo in classifica, e a solo uno dal Lione.

Barcellona Psg formazioni, le ultimissime

Il Barcellona giocherà col consueto 4-3-3. Ter Stegen difenderà i pali blaugrana. Nella difesa centrale potrebbero giocare Lenglet e Araújo mentre sulle fasce spazio a Dest ed Alba. A centrocampo potrebbero essere schierati De Jong, Busquets e Pedri. Un attacco di grande qualità per Koeman che potrebbe vedere Dembélé e Griezmann a supporto di Messi.

Sicuramente il grande assente per il PSG è Neymar che non giocherà contro la sua ex squadra. Il brasiliano si è infortunato dopo uno scontro con un avversario in Coppa di Francia. Pochettino schiera un 4-2-3-1 con Rico a porta, come difensori centrali Marquinhos e Diallo assieme ai terzini Florenzi e Kurzawa. A centrocampo Herrera e Verratti. In attacco il tridente Kean, Mbappé e Sarabia dietro la punta Icardi.

Barcellona Psg, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araújo, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann

Psg (4-2-3-1): Rico; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa; Herrera, Verratti; Kean, Mbappé, Sarabia; Icardi

Dove seguire il match

Barcellona-Psg, match valido per gli ottavi di finale di Champions League, si giocherà martedì 16 febbraio alle ore 21 al Camp Nou di Barcellona. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201) e in chiaro su Canale 5.

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS. Inoltre, il match sarà visibile anche sull’app Mediaset Play.

Precedenti e statistiche

Sono 11 i confronti tra le due squadre. 5 le vittorie del Barcellona mentre solo 3 le vittorie del PSG così come anche i pareggi. Tanti gol segnati: 22 da parte dei catalani e 16 quelli dei parigini. A testimonianza di ciò, c’è sicuramente l’ultimo precedente in Champions nel 2017. Il Barcellona vinse per ben 6-1 contro il PSG agli ottavi di finale, realizzando una vera e propria Remuntada.

Al Parco dei Principi finì 4-0 grazie alla doppietta di Di Maria, un gol di Draxler e di Cavani. Al ritorno ci fu una ripresa da parte dei padroni di casa che strapazzarono gli ospiti. Prima Suarez, poi l’autorete di Kurzawa nel primo tempo firmarono il momentaneo 2-0. Nella ripresa un gol di Messi, una doppietta di Neymar e la rete di Sergi Roberto chiusero la pratica. Inutile il gol della bandiera di Cavani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS