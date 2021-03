Atalanta-Spezia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 12-3-2021

Atalanta Spezia formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per la ventisettesima giornata di Serie A e si giocherà venerdì 12 marzo alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

L’Atalanta ha la possibilità di rialzarsi nella partita contro lo Spezia. La sconfitta con l’Inter ha interrotto una serie di sette risultati utili e consecutivi per la Dea. L’obbiettivo è sempre ritornare in Champions League ma da tenere d’occhio sono le rivali, in particolare il Napoli che ha una partita in meno da giocare. I bergamaschi in casa non perdono da gennaio nel match contro la Lazio.

Momento non semplice per lo Spezia. La vittoria manca da circa un mese, dal successo straordinario in casa contro il Milan. Dopo questo solamente due pareggi e due sconfitte. La squadra di Vincenzo Italiano non è ancora sicura della salvezza nonostante i 6 punti di vantaggio sulla terzultima. Lo Spezia, però, in trasferta ha un rendimento ottimo visto che ha totalizzato 15 punti sui 26 disponibili.

Atalanta Spezia formazioni, le ultimissime

Turnover per Gian Piero Gasperini vista del match di martedì contro il Real Madrid in Champions League. Nel suo 3-4-2-1 ci sarà Gollini a porta e davanti a lui la difesa con Toloi, Caldara e Palomino. A centrocampo come centrali dovrebbero giocare Pasalic e Freuler e sulle fasce Maehle e Gosens. Possibile cambio anche in attacco con Miranchuk e Malinovskyi dietro l’unica punta Muriel.

Lo Spezia risponde con un 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Zoet e la difesa a quattro potrebbe prevedere Terzi e Erlic come centrali mentre come terzini Ferrer e Bastoni. A centrocampo in dubbio Saponara più probabile lo schieramento di Estevez affianco a Ricci e Leo Sena. In attacco favorito il trio Gyasi, Agudelo e Verde.

Atalanta Spezia, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Leo Sena; Gyasi, Agudelo, Verde.

Dove seguire il match

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Non ci sono precedenti passati tra le due squadre. L’unico incrocio tra Atalanta e Spezia riguarda la partita d’andata all’Alberto Picco del 21 novembre 2020. Il match è terminato 0-0.

