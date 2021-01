Atalanta-Sassuolo Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 3-1-2021

Atalanta Sassuolo formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la quindicesima giornata di Serie A e si giocherà domenica 3 gennaio alle ore 15 al Gewiss Stadium. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport (numero 253) ma anche sull’app di Sky Go.

Tra le partite del nuovo anno c’è anche Atalanta-Sassuolo. Una sfida al fondamentale dato che le due squadre distano solo 4 punti. L’Atalanta è al settimo posto mentre il Sassuolo in un inaspettato quarto posto a +1 dal Napoli.

In attesa di sapere quando si recupererà la partita contro l‘Udinese, l’Atalanta continua la sua rincorsa. Alla vittoria strabiliante contro la Roma per 4-1 si aggiunge il pareggio beffa del 2-2 contro il Bologna dopo che la Dea vinceva per 2-0.

Decisamente positivo l’andamento del Sassuolo. I neroverdi dopo il KO contro il Milan, hanno vinto per 3-2 a Marassi contro la Sampdoria. Roberto De Zerbi è in cerca di ulteriori conferme e la sfida di Bergamo è uno spartiacque davvero importante per le due squadre che continuano a sognare in grande.

Atalanta Sassuolo formazioni , le ultime

L’Atalanta scenderà in campo con il suo 3-4-1-2. Tra i pali confermato Gollini mentre la difesa a tre sarà formata da Djimsiti, Romero e Palomino. Incerta la presenza di Toloi per via di alcuni problemi muscolari. A centrocampo ci saranno De Roon e Freuler mentre sugli esterni spazio a Hateboer e Gosens. In attacco ballottaggio tra Muriel ed Ilicic e Zapata e Pessina ma con i primi leggermente favoriti.

Il Sassuolo risponde con un 4-2-3-1. Toljan, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos a difesa saranno davanti a Consigli. A centrocampo Maxime Lopez e Locatelli. In attacco il quartetto che per il tecnico è inamovibile formato da Berardi, Traoré, Boga ed il bomber Caputo.

Atalanta Sassuolo le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

Dove seguire il match

Atalanta-Sassuolo, match valido per la quindicesima giornata di Serie A, si svolgerà domenica 3 gennaio alle ore 15:00 al Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport (numero 253)

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono affrontate 19 volte. Le vittorie sono nettamente a favore dell’Atalanta, ben 13 contro le 2 del Sassuolo. Solo 4 pareggi. Sono 41 i gol segnati dai bergamaschi mentre 16 quelli dei neroverdi.

L’ultimo precedente è la partita dell’anno scorso del 21 giugno 2020. La partita finì 4-1 per la Dea con i gol di Djimsiti, doppietta di Zapata e autorete di Bourabia. Proprio il marocchino ha segnato il gol della bandiera per gli ospiti a pochi minuti dallo scadere.

