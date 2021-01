Coppa Italia, Atalanta-Cagliari Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 14-1-2021

Atalanta Cagliari formazioni e dove seguire in diretta tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita si giocherà giovedì 14 gennaio alle ore 21:15 al Gewiss Stadium di Bergamo. L’incontro potrà essere seguito su Rai 2 e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. Chi passa il turno affronterà una tra Lazio e Parma ai quarti.

Da domani inizieranno gli ottavi di Coppa Italia. Tra le diverse gare c’è Atalanta-Cagliari, due squadre che arrivano con un approccio diverso al match. La squadra di Gian Piero Gasperini vola sull’onda dell’entusiasmo. La Dea è il miglior attacco del campionato, con ben 40 reti, e solo 12 sono state segnate nelle ultime tre partite.

Se da un lato prosegue la scalata dell’Atalanta in Champions League, dall’altro lato continua il periodo davvero nero del Cagliari. I sardi non vincono da novembre 2020 e la zona retrocessione è sempre più vicina, a soli due punti. Eusebio Di Francesco è in bilico e la sconfitta contro la Fiorentina ha messo ancora più benzina sul fuoco.

L’ultima vittoria dei rossoblù è stata proprio in Coppa, ai sedicesimi, quando hanno vinto per 2-1 contro il Verona. In quell’occasione il Cagliari riuscì a passare il turno grazie alle reti di Cerri e Sottil.

Atalanta Cagliari formazioni , le ultime

Turn over deciso quello che attuerà Gasperini. L’Atalanta giocherà con un 3-4-1-2 che prevede Gollini a porta e la difesa a tre composta da Toloi, Caldara e Djimsiti. Centrocampo folto quello della Dea con Depaoli, De Roon, Pessina e Gosens. L’attacco sarà quello delle tre M: Malinovskyi, Miranchuk e Muriel. Riposano Zapata e Ilicic dopo la straordinaria prestazione a Benevento.

Anche Di Francesco pensa alla rotazione dei suoi uomini. 4-3-2-1 composto da Cragno e difesa a quattro che prevede Pisacane, Walukiewicz, Godin e Tripaldelli. Nel centrocampo a tre spazio a Nandez, Marin ed Oliva. A dare supporto alla punta Pavoletti ci potrebbero essere Sottil e Pereiro. Ancora panchina, invece, per il neo acquisto Nainggolan.

Atalanta Cagliari, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Pessina, Gosens; Miranchuk; Malinovskyi, Muriel.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Godin, Tripaldelli; Nandez, Marin, Oliva; Pereiro, Sottil; Pavoletti.

Dove seguire il match

Atalanta-Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà giovedì 14 gennaio alle ore 21:15 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita sarà visibile sulla Rai, che ne detiene i diritti, sul canale Rai 2.

Il match può essere seguito anche in streaming sul sito Rai Play disponibile per PC, tablet e cellulari.

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono affrontate 62 volte nella storia. Le vittorie sono di poco a favore dell’Atalanta e sono 27 contro le 23 del Cagliari. 12 volte il match è terminato con un pareggio.

L’ultimo precedente in Coppa Italia risale alla stagione 2018/19 sempre agli ottavi di finali. Si giocava, però, alla Sardegna Arena. L’Atalanta di Gasperini batté il Cagliari di Rolando Maran per 2-0 grazie ai gol di Zapata e Pasalic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS