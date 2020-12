Ajax-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 9-12-2020

Ajax Atalanta è l’ultimo match del girone D di Champions League fissato per il 9 dicembre alle ore 18:55 all’Amsterdam Arena. Una partita fondamentale per le due squadre che si contendono entrambe il secondo posto del girone. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) oltre che sulla piattaforma Sky Go.

Una partita da dentro o fuori sia per l’Atalanta che per l’Ajax che distano ad un solo punto. L’ultimo treno per gli ottavi passa mercoledì per Amsterdam. Gian Piero Gasperini starà preparando al meglio la partita contro gli olandesi. L’Atalanta può essere vantaggiata dal punto di vista della forma fisica non avendo giocato domenica ad Udine per via del forte maltempo. Il pareggio interno contro il Midtjylland aveva lanciato qualche campanello d’allarme ma la Dea è ancora in gioco.

Anche Erik Ten Hag sogna gli ottavi di Champions League. La sua squadra ha avuto qualche stop di troppo, come lo scorso KO casalingo contro il Twente. La squadra di Amsterdam, però, continua a mantenersi stretto il primato in Eredivisie forte anche della sconfitta del Vitesse che scende al secondo posto. La qualificazione sarebbe fondamentale dato che è ancora viva l’impresa della squadra nell’annata 2018-19 quando gli olandesi arrivarono, contro ogni pronostico, in semifinale contro il Tottenham.

Ajax Atalanta , le ultime sulle formazioni

Con un Atalanta ben riposata, Gasperini schiererà il suo consueto 3-4-1-2. A difesa dovrebbero essere confermati Toloi, Romero e Djimsiti. Nella mediana spazio per De Roon e Freuler con a destra Hateboer mentre a sinistra atteso il ritorno di Gosens dopo l’ultimo tampone negativo effettuato. L’attacco sarà composto da Zapata assieme a Gomez ed Illicic che, per precauzione, non erano stati convocati per la partita con l’Udinese.

Ten Hag risponde con un 4-3-3 con Onana tra i pali e la difesa a quattro con Klaiber, Schuurs e Blind e Tagliafico. A centrocampo invece Alvarez, Klaassen e Gravenberch dovrebbero essere confermati. Emergenza in attacco per il tecnico che dovrà fare a meno di Lassina Traoré infortunatosi nel match con il Twente. Al suo posto ci dovrebbe essere Tadic assieme a Antony e Promes.

Ajax Atalanta , le probabili formazioni

AJAX (4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Dove guardare Ajax Atalanta

La partita vale per la sesta giornata di Champions League e si giocherà martedì 9 dicembre alle ore 18:55 all’Amsterdam Arena. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche tra le due squadre

Le squadre si affrontano nella competizione per la prima volta nella loro storia. L’unico precedente, infatti, è il match d’andata del 27 ottobre a Bergamo finito 2-2. In gol prima l’Ajax grazie alle reti di Tadic e Traoré. L’Atalanta , poi, è riuscita a rimontare nella ripresa con una doppietta del bomber Duvan Zapata.

