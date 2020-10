Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 6° giornata Serie A 2020-2021: derby Sampdoria-Geno a La Penna

Ecco il programma della 6° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Il tour de force continua con la sesta giornata di Serie A, che si concluderà solo lunedì, ma che vedrà tanti scontri diretti ed incroci fondamentali in classifica.

Ad aprire le danze sarà l’Atalanta a Crotone nel primo anticipo del sabato, in diretta su Sky, mentre subito dopo l’Inter ospita il Parma.

In serata, invece, spazio alla sfida tra Bologna e Cagliari, in diretta su Dazn, così come l’anticipo della mattina della domenica, che vedrà in campo il Milan in trasferta contro l’Udinese, mentre subito dopo la Lazio cerca conferme a Torino.

Tutte le altre partite saranno trasmesse sul satellite, a partire dalla trasferta ligure della Juventus sul campo dello Spezia, continuando con la bellissima sfida tra Napoli e Sassuolo nel primo dei due posticipi pomeridiano, con la Roma che in contemporanea ospita la Fiorentina, concludendo con il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa e con il Monday Night tra Verona e Benevento.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Crotone-Atalanta – sabato 31 ore 15 – SKY

Inter-Parma – sabato 31 ore 18 – SKY

Bologna-Cagliari – sabato 31 ore 20:45 – DAZN

Udinese-Milan – domenica 1 ore 12:30 – DAZN

Spezia-Juventus – domenica 1 ore 15 – SKY

Torino-Lazio – domenica 1 ore 15 – DAZN

Napoli-Sassuolo – domenica 1 ore 18 – SKY

Roma-Fiorentina – domenica 1 ore 18 – SKY

Sampdoria-Genoa – domenica 1 ore 20:45 – SKY

Hellas Verona-Benevento – lunedì 2 ore 20:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 31/10 h. 20.45

FABBRI

MELI – AVALOS

IV: RAPUANO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

CROTONE – ATALANTA Sabato 31/10 h. 15.00

DIONISI

DI VUOLO – TARDINO

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORITO

INTER – PARMA Sabato 31/10 h. 18.00

PAIRETTO

PASSERI – LIBERTI

IV: PICCININI

VAR: MARESCA

AVAR: RANGHETTI

NAPOLI – SASSUOLO h.18.00

MARIANI

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: PEZZUTO

VAR: FOURNEAU

AVAR: DE MEO

ROMA – FIORENTINA h. 18.00

ORSATO

BINDONI – PRENNA

IV: GIUA

VAR: CALVARESE

AVAR: MONDIN

SAMPDORIA – GENOA h.20.45

LA PENNA

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI

SPEZIA – JUVENTUS h.15.00

ABISSO

CARBONE – CIPRESSA

IV: ABBATTISTA

VAR: DOVERI

AVAR: PRETI

TORINO – LAZIO h.15.00

CHIFFI

TEGONI – PAGLIARDINI

IV: PRONTERA

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

UDINESE – MILAN h.12.30

DI BELLO

LONGO – CECCONI

IV: DI MARTINO

VAR: GUIDA

AVAR: COSTANZO

H. VERONA – BENEVENTO Lunedì 02/11 h.20.45

SACCHI

PALERMO – SCHIRRU

IV: VOLPI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

