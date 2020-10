Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 4° giornata Serie A 2020-2021: Inter-Milan a Mariani, Napoli-Atalanta a Di Bello

Ecco il programma della 4° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Si ritorna in campo dopo due settimane di paura per gli impegni delle nazionali, ma la quarta giornata di Serie A sarà fondamentale per i tanti scontri diretti d’altissima classifica e derby.

Infatti, ad aprire le danze sarà la super sfida tra Napoli e Atalanta sabato, visibile su Sky, a cui seguirà addirittura il derby della Madonnina tra Inter e Milan nel pomeriggio, con la Lazio in contemporanea in trasferta contro la Sampdoria

In serata spazio alla Juventus a Crotone, visibile su Dazn, così come la gara iniziale della domenica, il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, mentre la Fiorentina giocherà a Spezia nel pomeriggio.

Le altre partite vedranno in campo il Torino ospitare il Cagliari, il Parma sfidare l’Udinese, la Roma affrontare il Benevento, tutte visibili sul satellite, così come il Monday Night tra Verona e Genoa.

AIA (Fonte: profilo ufficiale Facebook AIA – Associazione Italiana Arbitri)

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Napoli-Atalanta – sabato 17 ore 15 – SKY

Inter-Milan – sabato 17 ore 18 – SKY

Sampdoria-Lazio – sabato 17 ore 18 – SKY

Crotone-Juventus – sabato 17 ore 20:45 – DAZN

Bologna-Sassuolo – domenica 18 ore 12:30 – DAZN

Spezia-Fiorentina – domenica 18 ore 15 – DAZN

Torino-Cagliari – domenica 18 ore 15 – SKY

Udinese-Parma – domenica 18 ore 18 – SKY

Roma-Benevento – domenica 18 ore 20:45 – SKY

Hellas Verona-Genoa – lunedì 19 ore 20:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30

DOVERI

LIBERTI – ROSSI L.

IV: ILLUZZI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIALLATINI

CROTONE – JUVENTUS Sabato 17/10 h.20.45

FOURNEAU

LO CICERO – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO

INTER – MILAN Sabato 17/10 h.18.00

MARIANI

COSTANZO – BINDONI

IV: MARESCA

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE

NAPOLI – ATALANTA Sabato 17/10 h.15.00

DI BELLO

PASSERI – TEGONI

IV: PASQUA

VAR: NASCA

AVAR: PRETI

ROMA – BENEVENTO h.20.45

AYROLDI

DEL GIOVANE – GALETTO

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FIORITO

SAMPDORIA – LAZIO Sabato 17/10 h.18.00

ORSATO

MELI – BRESMES

IV: GIUA

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

SPEZIA – FIORENTINA h.15.00

MANGANIELLO

PAGANESSI – DI IORIO

IV: ABBATTISTA

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

TORINO – CAGLIARI h.15.00

LA PENNA

TOLFO – LOMBARDI

IV: MARINI

VAR: VALERI

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – PARMA h.18.00

FABBRI

CAPALDO – SECHI

IV: ROS

VAR: GUIDA

AVAR: PERETTI

H. VERONA – GENOA Lunedì 19/10 h.20.45

RAPUANO

VILLA – LOMBARDO

IV: SERRA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI

©RIPRODUZIONE RISERVATA

