Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 30° giornata Serie A 2019-2020: derby Juventus-Torino a Maresca, Lazio-Milan a Calvarese, Napoli-Roma a Di Bello

Ecco il programma della 30° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Ci saranno ben tre big match nella 30° giornata di Serie A, 11° turno del girone di ritorno, che potrebbe decidere le sorti delle posizioni importanti in classifica.

Infatti, ad aprire le danze sarà il derby tra Juventus e Torino nella prima partita del sabato, visibile solo su Sky, così come la trasferta del Lecce sul campo del Sassuolo, mentre in serata la Lazio proverà a rimanere in scia della capolista ospitando il Milan, partita trasmessa su Dazn, così come la prima partita della domenica, in cui l’Inter ospita il Bologna e lo scontro diretto per la salvezza tra Sampdoria e Spal.

Nel pomeriggio, invece, il Brescia vuole rialzare la testa contro il Verona, l’Atalanta vuole continuare a volare a Cagliari, scontro diretto per la salvezza tra Udinese e Genoa e il Parma ospita la Fiorentina, tutti visibili solo sul satellite, come lo scontro diretto per il quinto posto tra Napoli e Roma nel posticipo.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Juventus-Torino – sabato 4 ore 17:15 – SKY

Sassuolo-Lecce – sabato 4 ore 19:30 – SKY

Lazio-Milan – sabato 4 ore 21:45 – DAZN

Inter-Bologna – domenica 5 ore 17:15 – DAZN

Brescia-Hellas Verona – domenica 5 ore 19:30 – SKY

Cagliari-Atalanta – domenica 5 ore 19:30 – SKY

Parma-Fiorentina – domenica 5 ore 19:30 – SKY

Sampdoria-Spal – domenica 5 ore 19:30 – DAZN

Udinese-Genoa – domenica 5 ore 19:30 – SKY

Napoli-Roma – domenica 5 ore 21:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

JUVENTUS – TORINO Sabato 04/07 h. 17.15

MARESCA

PAGANESSI – MONDIN

IV: VALERI

VAR: IRRATI

AVAR: LO CICERO

SASSUOLO – LECCE Sabato 04/07 h. 19.30

MASSA

VALERIANI – BRESMES

IV: RAPUANO

VAR: CHIFFI

AVAR: SCHENONE

LAZIO – MILAN Sabato 04/07 h. 21.45

CALVARESE

PERETTI – BINDONI

IV: GIUA

VAR: ROCCHI

AVAR: CARBONE

INTER – BOLOGNA Domenica 05/07 h. 17.15

PAIRETTO

FIORITO – DE MEO

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

BRESCIA – H. VERONA Domenica 05/07 h. 19.30

PICCININI

GALETTO – PRENNA

IV: MINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO

CAGLIARI – ATALANTA Domenica 05/07 h. 19.30

LA PENNA

CECCONI – IMPERIALE

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: GIALLATINI

PARMA – FIORENTINA Domenica 05/07 h. 19.30

ABISSO

DI VUOLO – DI IORIO

IV: MARINELLI

VAR: DOVERI

AVAR: PASSERI

SAMPDORIA – SPAL Domenica 05/07 h. 19.30

GIACOMELLI

MANGANELLI – BOTTEGONI

IV: SERRA

VAR: GUIDA

AVAR: LIBERTI

UDINESE – GENOA Domenica 05/07 h. 19.30

ORSATO

MELI – DEL GIOVANE

IV: ROS

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – ROMA Domenica 05/07 h. 21.45

DI BELLO

ALASSIO – TEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS