Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 27° giornata Serie A 2019-2020

Ecco il programma della 27° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Dopo l’emergenza Coronavirus e le polemiche, è tempo di tornare in campo riprendendo dalla 27° giornata di Serie A, 8° turno del girone di ritorno.

Ci saranno incroci importantissimi in campionato, ma la lotta per lo scudetto si giocherà a distanza tra Lazio, Juventus e Inter, le prime due in trasferta sugli impegnativi campi dell’Atalanta e del Bologna, ma la terza ospiterà il Sassuolo.

Proverà ad approfittare la Roma per accorciare o acciuffare il quarto posto, visto che ospiterà la Sampdoria, che spera in risultati favorevoli dalla trasferta del Milan a Lecce, dalle due sfide casalinghe per Genoa e Spal contro Parma e il nuovo Cagliari e dalla trasferta sul campo della Fiorentina per il Brescia.

Da parte sua, il Torino deve tornare ad una vittoria dimenticata in casa contro l’Udinese, mentre il Napoli vuole alimentare il sogno europeo nella difficilissima trasferta sul campo del Verona.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Hellas Verona-Napoli – martedì 23 giugno ore 19:30 – DAZN

Bologna-Juventus – lunedì 22 giugno ore 21:45 – SKY

Spal-Cagliari – martedì 23 giugno ore 19:30 – SKY

Genoa-Parma – martedì 23 giugno ore 21:45 – DAZN

Torino-Udinese – martedì 23 giugno ore 21:45 – SKY

Lecce-Milan – lunedì 22 giugno ore 19:30 – SKY

Atalanta-Lazio – mercoledì 24 giugno ore 21:45 – SKY

Fiorentina-Brescia – lunedì 22 giugno ore 19:30 – SKY

Inter-Sassuolo – mercoledì 24 giugno ore 19:30 – DAZN

Roma-Sampdoria – mercoledì 24 giugno ore 21:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

BOLOGNA – JUVENTUS Lunedì 22/06 h. 21.45

ROCCHI

LONGO – LO CICERO

IV: RAPUANO

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO

FIORENTINA – BRESCIA Lunedì 22/06 h. 19.30

LA PENNA

VILLA – VECCHI

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: DEL GIOVANE

LECCE – MILAN Lunedì 22/06 h. 19.30

VALERI

PERETTI – LIBERTI

IV: ILLUZZI

VAR: DOVERI

AVAR: FIORITO

