Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 26° giornata Serie A 2020-2021: Juventus-Lazio a Massa, Inter-Atalanta a Mariani

Ecco il programma della 26° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Si ritorna subito in campo nel weekend per la ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno, che chiuderà questo mini ciclo di tre partite in otto giorni.

Ad aprire le danze sarà lo scontro diretto tra Spezia e Benevento come primo anticipo del sabato, visibile su Sky, come la trasferta del Sassuolo contro l’Udinese.

L’ultima partita del sabato è il primo big match, nonché scontro diretto, tra Juventus e Lazio, trasmessa su Dazn, dove saranno protagonisti anche Roma e Fiorentina in casa contro Genoa e Parma.

Tutte le altre partite saranno in programma sul satellite, a cominciare dallo scontro diretto tra Crotone e Torino e dalla trasferta del Milan a Verona, proseguendo con l’incrocio tra Sampdoria e Cagliari nel pomeriggio, il posticipo serale del Napoli in casa contro il Bologna e concludendo con il Monday Night tra Inter e Atalanta, secondo big match e scontro diretto d’alta classifica.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

26ª GIORNATA

6/3 15.00 Spezia-Benevento SKY

6/3 18.00 Udinese-Sassuolo SKY

6/3 20.45 Juventus-Lazio DAZN

7/3 12.30 Roma-Genoa DAZN

7/3 15.00 Crotone-Torino SKY

7/3 15.00 Fiorentina-Parma DAZN

7/3 15.00 Verona-Milan SKY

7/3 18.00 Sampdoria-Cagliari SKY

7/3 20.45 Napoli-Bologna SKY

8/3 20.45 Inter-Atalanta SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

CROTONE – TORINO h. 15.00

GUIDA

MONDIN – BACCINI

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

FIORENTINA – PARMA h. 15.00

ABISSO

TEGONI – FIORITO

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: PASSERI

H. VERONA – MILAN h. 15.00

ORSATO

GIALLATINI – PRETI

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

INTER – ATALANTA Lunedì 08/03 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – LAZIO Sabato 06/03 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: PICCININI

VAR: DI BELLO

AVAR: PERETTI

NAPOLI – BOLOGNA h. 20.45

CHIFFI

VALERIANI – LO CICERO

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

ROMA – GENOA h. 12.30

FABBRI

VECCHI – FIORE

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: CARBONE

SAMPDORIA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

LONGO – DEI GIUDICI

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: CECCONI

SPEZIA – BENEVENTO Sabato 06/03 h. 15.00

FOURNEAU

LIBERTI – LANOTTE

IV: GARIGLIO

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO

UDINESE – SASSUOLO Sabato 06/03 h. 18.00

MAGGIONI

PAGANESSI – GROSSI

IV: PASQUA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO

