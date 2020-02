Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 26° giornata Serie A 2019-2020: Juventus-Inter a Guida

Ecco il programma della 26° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Sarà un weekend molto triste, visto che ben cinque partite si giocheranno a porte chiuse, ma la 26° giornata di Serie A, 7° turno del girone di ritorno, è davvero fondamentale per l’evoluzione della classifica.

Si parte sabato con in campo la Lazio, che ospita il Bologna nel primo anticipo trasmesso da Sky, così come il secondo, del resto, l’incrocio pericoloso tra Udinese e Fiorentina.

A chiudere la prima serata è il Napoli, che ospita il Torino per continuare a sognare il quarto posto, partita visibile su Dazn, al pari della partita d’apertura di domenica, il Milan che non può più permettersi passi falsi in casa contro il Genoa, che spera in un favore da parte della Spal contro il Parma.

Tutte le altre partite saranno visibili solo sul satellite, a cominciare dalla trasferta di Lecce per l’Atalanta e dalla sfida tra Sassuolo e Brescia, continuando con lo spettacolare incrocio tra Cagliari e Roma nel pomeriggio e chiudendo con il posticipo serale, il big match e scontro diretto tra Juventus e Inter, mentre il Monday Night vedrà la Sampdoria ospita il Verona.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Lazio-Bologna – sabato 29 ore 15 – SKY

Udinese-Fiorentina – sabato 29 ore 18 – SKY

Napoli-Torino – sabato 29 ore 20:45 – DAZN

Milan-Genoa – domenica 1 ore 12:30 – DAZN

Lecce-Atalanta – domenica 1 ore 15 – SKY

Parma-Spal – domenica 1 ore 15 – DAZN

Sassuolo-Brescia – domenica 1 ore 15 – SKY

Cagliari-Roma – domenica 1 ore 18 – SKY

Juventus-Inter – domenica 1 ore 20:45 – SKY

Sampdoria-Hellas Verona – lunedì 2 ore 20:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:



CAGLIARI – ROMA h. 18.00

DI BELLO

MONDIN – DE MEO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI IORIO



JUVENTUS – INTER h. 20.45

GUIDA

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



LAZIO – BOLOGNA Sabato 29/02 h. 15.00

ABISSO

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: ROBILOTTA

VAR: ROCCHI

AVAR: DEL GIOVANE



LECCE – ATALANTA

MASSA

SCHENONE – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO



MILAN – GENOA h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI



NAPOLI – TORINO Sabato 29/02 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – CALIARI

IV: ABBATTISTA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI



PARMA – SPAL

PAIRETTO

PRETI – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI



SAMPDORIA – H. VERONA Lunedì 02/03 h. 20.45

VALERI

COSTANZO – VILLA

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI



SASSUOLO – BRESCIA

MANGANIELLO

PASSERI – ALASSIO

IV: MAGGIONI

VAR: ORSATO

AVAR: MANGANELLI



UDINESE – FIORENTINA Sabato 29/02 h. 18.00

FABBRI

TOLFO – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: PERETTI

