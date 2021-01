Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 18° giornata Serie A 2020-2021: Lazio-Roma a Orsato, Inter-Juventus a Doveri

Ecco il programma della 18° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Sarà un lunghissimo weekend di calcio italiano quello che si appresta ad andare in scena per la diciottesima giornata di Serie A, penultimo turno del girone d’andata.

Infatti, la partita d’apertura si disputerà addirittura di venerdì e sarà il derby della capitale tra Lazio e Roma, scontro diretto per i primi quattro posto e primo e non unico big match del turno di campionato, visibile solo su Sky, dove saranno visibili anche i primi due anticipi del sabato, in cui ci sarà lo scontro diretto per la salvezza tra Torino e Spezia e l’interessante incrocio tra Bologna e Verona.

In serata, poi, su Dazn sarà trasmesso l’anticipo tra Sampdoria e Udinese, così come la prima gara della domenica, che vedrà il Napoli ospitare la Fiorentina, e il derby emiliano tra Sassuolo e Parma.

Tutte le altre partite saranno in programma sui palinsesti del satellite, a partire dallo scontro diretto per la salvezza tra Crotone e Benevento, proseguendo con il posticipo pomeridiano tra Atalanta e Genoa, chiudendo con il secondo big match e scontro diretto per il titolo, quello tra Inter e Juventus, e la trasferta del Milan a Cagliari nel Monday Night.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Venerdì 15 gennaio

ore 20.45 Lazio-Roma – Diretta tv su Sky Sport, live streaming su SkyGo e su NowTv

Sabato 16 gennaio

ore 15.00 Bologna-Hellas Verona – Diretta tv su Sky Sport, live streaming su SkyGo e su NowTv

ore 18.00 Torino-Spezia – Diretta tv su Sky Sport, live streaming su SkyGo e su NowTv

ore 20.45 Sampdoria-Udinese – Diretta streaming su DAZN

Domenica 17 gennaio

ore 12.30 Napoli-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Crotone-Benevento – Diretta tv su Sky Sport, live streaming su SkyGo e su NowTv

ore 15.00 Sassuolo-Parma – Diretta streaming su DAZN

ore 18.00 Atalanta-Genoa – Diretta tv su Sky Sport, live streaming su SkyGo e su NowTv

ore 20.45 Inter-Juventus – Diretta tv su Sky Sport, live streaming su SkyGo e su NowTv

Lunedì 18 gennaio

ore 20.45 Cagliari-Milan – Diretta tv su Sky Sport, live streaming su SkyGo e su NowTv

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

ATALANTA – GENOA h. 18.00

MARINELLI

RANGHETTI – SECHI

IV: SERRA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRETI

BOLOGNA – H. VERONA Sabato 16/01 h. 15.00

MARIANI

MARGANI – MIELE

IV: PICCININI

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

CAGLIARI – MILAN Lunedì 18/01 h. 20.45

ABISSO

LIBERTI – TOLFO

IV: PASQUA

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO

CROTONE – BENEVENTO h. 15.00

SOZZA

BRESMES – ROBILOTTA

IV: DIONISI

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO

INTER – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

CARBONE – PERETTI

IV: MARESCA

VAR: CALVARESE

AVAR: ALASSIO

LAZIO – ROMA Venerdì 15/01 h. 20.45

ORSATO

MELI – MONDIN

IV: IRRATI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VALERIANI

NAPOLI – FIORENTINA h. 12.30

CHIFFI

PASSERI – PAGANESSI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: CECCONI

SAMPDORIA – UDINESE Sabato 16/01 h. 20.45

SACCHI

TEGONI – VONO

IV: GARIGLIO

VAR: VALERI

AVAR: DEL GIOVANE

SASSUOLO – PARMA h. 15.00

PEZZUTO

ROCCA – TARDINO

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: GALETTO

TORINO – SPEZIA Sabato 16/01 h. 18.00

FABBRI

GIALLATINI – DI IORIO

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI

